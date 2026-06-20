Izrael uvršten na 'crnu listu': Eskalirao sukob veleposlanika i izvjestiteljice za djecu

Izraelski veleposlanik u UN-u Danny Danon zatražio je u petak ostavku specijalne izvjestiteljice glavnog tajnika UN-a za djecu i oružane sukobe Pramile Patten zbog njezina izvješća u kojem je Izrael uvršten na 'crnu listu' zemalja odgovornih za nasilje nad djecom tijekom ratnih sukoba.

''Popustli ste opsesiji glavnog tajnika upornim targetiranjem Izraela'' rekao je Danon, govoreći o glavnom tajniku UN-a Antoniu Guterresu.

Tijekom žučne rasprave, druga UN-ova dužnosnica i izaslanica za djecu i oružane sukobe Vanessa ⁠Frazier pozvala je izraelskog predstavnika da se suzdrži od osobnih napada, dodavši da za iznesene optužbe ima provjerene dokaze.

''Mi smo država članica, a vi radite za UN i sada ćete biti tiho... i vi i vaše sramotno izvješće'', poručio joj je Danon.

Zabrinutost zbog kršenja prava

Frazier, inače bivša veleposlanica Malte pri UN-u, objavila je ovog tjedna vlastito izvješće, u kojem upozorava da bi izraelske doseljeničke skupine mogle biti dodane na globalnu crnu listu zbog kršenja prava djece, dok je glavni tajnik UN-a izrazio zabrinutost zbog, rekao je, zapanjujućeg porasta kršenja prava palestinske djece.

Nakon što je prošli mjesec objavljeno i izvješće Pramile Patten, izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova obećalo je prekinuti sve veze s Guterresom, koji napušta krajem ove godine dužnost glavnog tajnika UN-a nakon 10 godina.

Oba izvješća također stavljaju na crnu listu izraelskog glavnog neprijatelja Hamasa.