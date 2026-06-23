Austrija nije uspjela spasiti Hasana, danas mu izriču smrtnu kaznu u Saudijskoj Arabiji...

Austrijskom državljaninu Hasanu E. (21) u utorak bi mogla biti izrečena smrtna kazna u Saudijskoj Arabiji. Hasanu se sudi zbog napada iz ožujka 2024. godine kada je u Meki, u ime terorističke Islamske države nožem izbo petero ljudi, piše Heute.

Hasan E. u austrijskim je medijima poznat kao navodni mentor i školski kolega Berana A., jednog od mladića koji je osuđen zbog planiranja terorističkih napada povezanih s koncertom Taylor Swift.

Utvrđeno je da je pokušao ilegalno kupiti oružje, uključujući mitraljez i ručnu bombu, te je slijedio upute u videu Islamske države kako bi proizveo malu količinu eksplozivnog triaceton-triperoksida.

Također je optužen da je s dvojicom školskih kolega kovao zavjeru za napade u različitim gradovima na Bliskom istoku. On i suoptuženi Arda K. priznali su da su 2024. putovali u Dubai i Istanbul kako bi izveli napade, ali to nisu učinili.

Napad na tržnici u Meki

Beran A. rekao je sudu da je lutao Dubaijem u ožujku 2024. u potrazi za žrtvama koje bi izbo, ali je tada imao napadaj panike. Po povratku u Beč odlučio je da će na koncertu izvesti teroristički napad.

Tijekom postupka optuženi su Hasana E. opisivali kao ključnu osobu iza terorističkih planova. Za razliku od njih dvojice, on je navodno jedini proveo napad. Prema navodima optužbe, na tržnici u Meki kupio je nož te je ispred Velike džamije Al-Haram najprije ubo zaštitara u vrat, a potom napao još četiri osobe. Svih pet žrtava preživjelo je napad.

Od uhićenja se nalazi u saudijskom zatvoru. Austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da mu veleposlanstvo u Rijadu pruža konzularnu pomoć i redovito održava kontakt s njim. Pokušaji njegova premještaja u Austriju, koji bi mu mogli pomoći da izbjegne moguću smrtnu kaznu, dosad nisu uspjeli.