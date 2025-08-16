Sastanak bez konkretnih rješenja. Putin dobacio Trumpu na odlasku: 'Vidimo se sljedeći put u Moskvi'

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon „konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu.

Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre.

Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija te ponavlja da Kijev mora prihvatiti „stvarnost na terenu”, dok Ukrajina i europski saveznici odbacuju davanje teritorijalnih ustupaka.

Putin je u Anchorageu rekao da se trebaju ukloniti svi „temeljni uzroci sukoba” te postići „pravedna raspodjela sigurnosti u Europi i svijetu kao cjelini”. Jedan od glavnih razloga koje je ruski predsjednik ranije navodio kao razlog 'specijalne vojne operacije” je proširenje NATO saveza na istok. Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre.

Ni on ni Putin nisu spomenuli nijednu od tih točaka, no rekli su da je došlo do „napretka”, pa izrazili optimizam da će se on nastaviti zahvaljujući njihovom odnosu kojeg je američki predsjednik nazvao „uvijek fantastičnim”.

Poslovna suradnja

„Jasno je da je prije ili kasnije potrebno ispraviti situaciju, prijeći s konfrontacije na dijalog”, rekao je ruski predsjednik.

„Predsjednik Trump i ja izgradili smo kontakte orijentirane na 'biznis' i pune povjerenja te vjerujemo da, ako nastavimo tim putem, možemo što je prije moguće postići kraj rata u Ukrajini”, nastavio je Putin.

Trump je na kratkoj konferenciji za medije na kojoj nije bilo pitanja novinara rekao da će s ruskim predsjednikom imati više prilike razgovarati o poslovnoj suradnji „kad se ovo završi”.

Republikanac vjeruje da će se postići dogovor koji će zaustaviti tisuće smrti tjedno, te naglašava da „Putin to želi koliko i on”.

Američki predsjednik rekao je da se s Putinom „složio u mnogim točkama”, no da preostaje nekoliko većih o kojima treba dalje razgovarati.

Najavio je da će sada zvati sve relevantne strane, uključujući NATO i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskiog, nakon čega će uslijediti novi sastanci.

„Idući put u Moskvi”, dobacio mu je Putin na engleskom jeziku.

Ruski predsjednik je u svom obraćanju o SAD-u i Rusiji govorio kao o „susjednim zemljama” čija suradnja ima ogroman potencijal.

„Vrlo je važno za naše države da okrenemo stranicu i vratimo se suradnji”.