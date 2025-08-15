Ruski mediji puni hvale za Trumpa: 'Iznimno je prijateljski nastrojen prema Putinu'

Ruski državni mediji puni su hvale o susretu Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci. Navodi se kako se Putin vozio u Trumpovom vozilu, što je protumačeno kao znak prijateljstva i rani početak razgovora, RIA Novosti.

Ruski čelnik je umjesto vlastite limuzine Aurus odabrao vožnju u oklopnom vozilu američkog predsjednika, pišu ruski mediji. Državna agencija RIA Novosti navodi da je Trump pozvao Putina da mu se pridruži u automobilu, na što je ruski predsjednik pristao. Televizija Russia 24 ovu gestu tumači kao jasan signal da su razgovori između dvojice vođa počeli i prije službenog dijela sastanka.

Voditelj na kanalu Russia 24 opisao je ponašanje američkog predsjednika kao "iznimno prijateljski nastrojeno prema Putinu". Isti medij također je pohvalio "povijesno rukovanje" dvojice predsjednika na pisti aerodroma.

Ukrajinska reakcija na Putinov doček

Urednik vanjske politike Sky Newsa Dominic Waghorn, promatrao je u Kijevu reakciju Ukrajinaca na dolazak ruskog predsjednika u SAD. Zabilježio je bijes zbog dočeka na crvenom tepihu kojeg je organizirao Trumpov tim. Fotografija američkih vojnika koji na koljenima postavljaju crveni tepih na stepenicama Putinovog aviona postala je viralna. Waghorn nastavlja: „Društvene mreže su preplavljene bijesom, ljutnjom i gađenjem zbog onoga što vide.

„Postoje različiti načini dočeka svjetskog lidera na ovakvom događaju, a Donald Trump je išao do kraja kako bi Putinu pružio ogroman doček, što je Ukrajincima vrlo odbojno.“

Jedan Ukrajinac mu je rekao o Putinovom dolasku: „On okupira teritorije, uništava cijele gradove, ubija, siluje, pljačka, otima, muči, a kao rezultat toga dobiva doček na crvenom tepihu.“

