BIZARNI PRIZORI /

Robotaksi pao u rupetinu, ženu spašavali ljestvama: Nikome nije jasno kako je ovo izveo

Foto: X/screenshot

Putnicu su građani iz rupe izvlačili ljestvama

8.8.2025.
15:10
Hina
X/screenshot
Robotaksi kojim upravlja tvrtka Baidu Apollo Go upao je u duboku iskopinu na gradilištu u Kini dok je u njemu bila putnica, objavili su mediji u petak.

Incident se dogodio u srijedu u Chongqingu, prenijele su lokalne novine. Putnicu, koja je neozlijeđena, iz rupe su s pomoću ljestava izbavili građani.

 

 

Nejasno kako je uspio proći 

Vlasnik obližnje trgovine je rekao da je rupa ograđena i da postoje upozorenja, pa je nejasno kako je robotaksi uspio proći. Baidu upravlja najvećom flotom robotaksija u Kini, uključujući u Pekingu, Wuhanu i Chongqingu.

Foto: X/screenshot

Kompanija se nastoji globalno proširiti, pa je nedavno potpisala partnerske ugovore s Uberom i Lyftom.

RobotaksiKina
