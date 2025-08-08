Robotaksi kojim upravlja tvrtka Baidu Apollo Go upao je u duboku iskopinu na gradilištu u Kini dok je u njemu bila putnica, objavili su mediji u petak.

Incident se dogodio u srijedu u Chongqingu, prenijele su lokalne novine. Putnicu, koja je neozlijeđena, iz rupe su s pomoću ljestava izbavili građani.

$BIDU Apollo Go robotaxi just fell into a 3-meter construction pit in Chongqing, China. Female passenger had to climb out via ladder!



The incident exposes a key weakness: autonomous vehicles struggle with unexpected road construction that isn't updated in their HD maps in… pic.twitter.com/6SvBxGXuNq — The Great Wall Street (@investingichina) August 8, 2025

Nejasno kako je uspio proći

Vlasnik obližnje trgovine je rekao da je rupa ograđena i da postoje upozorenja, pa je nejasno kako je robotaksi uspio proći. Baidu upravlja najvećom flotom robotaksija u Kini, uključujući u Pekingu, Wuhanu i Chongqingu.

Foto: X/screenshot

Kompanija se nastoji globalno proširiti, pa je nedavno potpisala partnerske ugovore s Uberom i Lyftom.

