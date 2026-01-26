FREEMAIL
TELEMACH POTEZ DANA /

Savršenstvo! Telemach potez dana je sjajna akcija Hrvatske koja je završila golom Mandića

Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C

26.1.2026.
7:36
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska je i dalje u borbi za polufinale Europskog prvenstva. Nakon Islanda, pala je i Švicarska (28:24). 

U Telemach potezu dana odabrali ste sjajnu našu akciju za 27:22. Dečki su fenomenalno spasili loptu i onda dali loptu Davidu Mandiću za gol (60 posto).

U anketi je na drugom mjestu završila obrana Dominika Kuzmanovića s 24 posto. Na trećem mjestu je odlična asistencija Lučina za Raužana s 16 posto. 

Savršenstvo! Telemach potez dana je sjajna akcija Hrvatske koja je završila golom Mandića
Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već sutra protiv Slovenije s prijenosom na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16:50, a utakmica u 18:00 sati.

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora. 

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026TelemachTelemach HrvatskaPotez DanaDavid Mandić
komentara
