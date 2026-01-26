Savršenstvo! Telemach potez dana je sjajna akcija Hrvatske koja je završila golom Mandića

Hrvatska je i dalje u borbi za polufinale Europskog prvenstva. Nakon Islanda, pala je i Švicarska (28:24).

U Telemach potezu dana odabrali ste sjajnu našu akciju za 27:22. Dečki su fenomenalno spasili loptu i onda dali loptu Davidu Mandiću za gol (60 posto).

U anketi je na drugom mjestu završila obrana Dominika Kuzmanovića s 24 posto. Na trećem mjestu je odlična asistencija Lučina za Raužana s 16 posto.

Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već sutra protiv Slovenije s prijenosom na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16:50, a utakmica u 18:00 sati.

