Ribari u rijeci pronašli olupinu automobila: Ono što su uspjeli 'riješiti' šokiralo je istražitelje

Ribari iz Minnesote ovog su tjedna možda slučajno otkrili ključni trag za rješenje desetljećima starog slučaja u rijeci Mississippi.

Brody Loch, jedan od ribara, ispričao je da je prošli vikend na rijeci, koristio sonar te uočio automobil. Tri dana kasnije, u srijedu, ronioci su locirali vozilo i unutra pronašli ljudske ostatke.

"Bila je to stopostotna sreća, da moj prijatelj nije uhvatio tog smuđa, nastavili bismo plutati niz rijeku i nikada ga ne bismo pronašli", rekao je Loch za CNN.

Uz pomoć lokalne tvrtke za vuču izvukli su automobil iz vode, a istražitelji su potom usporedili identifikacijski broj vozila s Royem Bennom, koji je nestao u rujnu 1967. Posljednji put je viđen kako vozi metalik plavi Buick Electru iz 1963. godine. Prema navodima Ureda za kriminalistička uhićenja Minnesote, Benn je navodno "nosio veliku svotu novca kada je zadnji put viđen".

"Na temelju ljudskih ostataka, predmeta pronađenih u automobilu i provjere VIN broja vozila, šerifovi uredi vjeruju da se radi o gospodinu Bennu", priopćili su iz šerifovog ureda okruga Stearns

Potraga za Bennom nastavila se mjesecima nakon njegova nestanka. U vrijeme nestanka imao je 59 godina, bio je poslovni čovjek i vlasnik tvrtke za popravak kućanskih aparata St. Cloud, a supruga mu je umrla godinu dana ranije.

Njegov brat, Walter Benn, surađivao je s policijskim službenicima nakon Royevog nestanka, dok su istražitelji tragali za tragovima, ali nikada nisu riješili slučaj. Prema arhivi St. Cloud Daily Timesa, on je pripremio osobne stvari svog brata za prodaju na aukciji 1968. godine.

Roy Benn je proglašen mrtvim 1975. godine, osam godina nakon što je nestao.

Ured šerifa upozorio je da neke od tipičnih tehnika koje bi medicinski istražitelji koristili za identifikaciju, neće biti učinkovite, zbog duljine vremena koliko je tijelo bilo pod vodom, ali da su gotovo sigurni da je riječ o Bennovom vozilu i ostacima.

