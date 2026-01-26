Umrla akademkinja Ivanka Petrović

U srijedu 21. siječnja 2026. u Zagrebu je u 87. godini života umrla hrvatska filologinja i književna povjesničarka akademkinja Ivanka Petrović, redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Rodila se 14. lipnja 1939. u Skoplju. Završila je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a diplomirala hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1962. gdje je 1970. magistrirala, a 1975. doktorirala književnost.

Od 1964. do 2010. radila je u Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Za redovitu članicu HAZU u Razredu za filološke znanosti izabrana je 2010., a od 2002. bila je članica suradnica.

Znanstveno djelovanje

Akademkinja Ivanka Petrović istraživala je dva velika područja hrvatskog književnog srednjovjekovlja: hagiografski, legendarni i apokrifni korpus hrvatske glagoljske, latinske i latinične književnosti te ćirilometodsko naslijeđe u Hrvata. Hrvatsku srednjovjekovnu književnost proučavala je komparatistički, uvijek u suodnosu s vrelima, tekstovima i žanrovima drugih europskih, osobito zapadnoeuropskih, književnosti.

Bila je autorica više od stotinu radova: knjiga, monografskih studija, rasprava i članaka o književnim vrstama, temama i poglavljima hrvatske i europske književne kulture, objavljenih i na francuskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Najznačajnije monografske studije su Marijini mirakuli u hrvatskim glagoljskim zbirkama i njihovi europski izvori (1978.), Franjo Rački – otac hrvatske Cyrillo-Methodiane (1979.), Hagiografsko-legendarna književnost hrvatskog srednjovjekovlja i senjski »Marijini mirakuli« (1984.) i Prvi susreti Hrvata s ćirilometodskim izvorištem svoje srednjovjekovne kulture (1988.).

Objavila je i monografske studije o salonitansko-splitskoj, istarskoj, zadarskoj, kotorskoj i panonskoj hagiografiji, sintezu hrvatske hagiografske književnosti (u ediciji Hrvatska i Europa II., 2004.) te na francuskom jeziku monografiju o cjelokupnoj hrvatskoj hagiografiji od 9. do sredine 14. st. (L’hagiographie, latine et vernaculaire, de l’espace croate des origines à 1350, 2006.).

Posljednji ispraćaj

Bila je voditeljica i glavna istraživačica projekta Ministarstva znanosti Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka te urednica u domaćim i stranim edicijama. Radila je u mnogim europskim institucijama, knjižnicama i arhivima i predavala na sveučilištima i kongresima. Europska i američka književna medievistika odale su joj priznanje članstvom u svojim znanstvenim institucijama.

Bila je redovita članica Accademije Ambrosiane u Milanu, članica Europske akademije znanosti, umjetnosti i književnosti u Parizu te inozemna članica Mađarske akademije znanosti u Budimpešti. Bila je i članica Svjetskih medievista, Svjetskog hagiografskog društva i Talijanskog hagiografskog društva. Nagrađena je Državnom godišnjom nagradom za znanost za 1999.

Ispraćaj akademkinje Ivanke Petrović bit će u srijedu 28. siječnja u 13.20 sati na Krematoriju na Mirogoju.

