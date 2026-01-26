FREEMAIL
GLOBALNO LUDILO /

Oscarovska nominacija koja potvrđuje doseg K-popa: 'Golden' uživo u Zagrebu, Rijeci i Zadru

Oscarovska nominacija koja potvrđuje doseg K-popa: 'Golden' uživo u Zagrebu, Rijeci i Zadru
Foto: Promo

Animirani film K-POP Demon Hunters donosi neobičnu, ali iznimno uspješnu fuziju: svijet blještavih K-pop pozornica isprepleten je s fantastičnom pričom o idolima koji se, iza reflektora i koreografije, bore s mračnim silama

26.1.2026.
15:37
Hot.hr
Promo
Globalna K-pop groznica ulazi u novu fazu: pjesma „Golden“ iz Netflixova animiranog hita K-POP Demon Hunters nominirana je za Oscara u kategoriji najbolje originalne pjesme, a domaća publika imat će rijetku priliku čuti je uživo u sklopu spektakla K-POP FOREVER!, koji na proljeće stiže u Zagreb, Rijeku i Zadar.

Nominacija pjesme „Golden“ za nagradu Američke filmske akademije snažan je signal koliko je K-pop odavno prerastao okvire glazbenog žanra. Riječ je o pjesmi koja u filmu ima ključnu narativnu ulogu, spajajući zaraznu pop melodiju s epskim emotivnim nabojem, a upravo je ta kombinacija prepoznata i od strane filmske struke.

Inače, K-pop već godinama bilježi nevjerojatan globalni rast popularnosti, a fenomeni poput Netflixovog K-POP Demon Hunters i pjesme nominirane za Oscara, „Golden“, dodatno potvrđuju da se radi o pravom svjetskom pokretu. Za globalnim trendovima ne zaostaje ni domaća publika. Prvi koncert u Areni Zagreb zakazan za 20. ožujka rasprodan je u manje od 15 dana, što je dovelo do otvaranja dodatnog termina 21. ožujka. Zbog velikog interesa turneja se širi i na druge gradove -  22. ožujka u dvorani Zamet u Rijeci te 29. ožujka u dvorani Višnjik u Zadru.

Foto: Promo

Film koji je K-pop pretvorio u mitologiju

Netflixov animirani film K-POP Demon Hunters donosi neobičnu, ali iznimno uspješnu fuziju: svijet blještavih K-pop pozornica isprepleten je s fantastičnom pričom o idolima koji se, iza reflektora i koreografije, bore s mračnim silama. Film je osvojio publiku vizualnim stilom, snažnom produkcijom i glazbom koja balansira između modernog K-popa i tamnije, gotovo gotičke atmosfere.

K-pop kao globalna kultura, ne samo glazba

K-pop danas nije samo glazbeni pravac, već globalni kulturni pokret koji objedinjuje glazbu, ples, modu, film i digitalnu kulturu. Inspiriran izvođačima poput BTS-a, BLACKPINK-a i TWICE-a, projekt K-POP FOREVER! donosi više od 90 minuta vrhunske scenske produkcije: live vokale, profesionalne plesače, monumentalnu scenografiju, LED ekrane visoke rezolucije i impresivne vizualne efekte. Upravo u tom spektaklu publika će moći uživo čuti i „Golden“, pjesmu koja je K-pop dovela do same granice filmske povijesti.

U kategoriji za 'Najbolju originalnu pjesmu nominirani su, osim "Golden" grupe KPop Demon Hunters, i "Dear Me" Diane Warren iz filma Relentless, "I Lied to You" od Sinnersa, "Sweet Dreams of Joy" benda Viva Verdii te "Train Dreams" grupe Train Dreams.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

