Dinamov vunderkind službeno potpisao za talijanskog velikana

Leon Jakirović službeno je napustio Dinamo i potpisao za milanski Inter! Mladi hrvatski stoper rođen u Požegi prvo će se kaliti u Interovoj U-23 momčadi koja igra Serie C, treći rang natjecanja u Italiji.

"Velika želja Leona, njegove obitelji i okruženja bila je da nastavi karijeru u Inter Milanu", rekao je sportski direktor Dario Dabac. "Na proljeće smo potpisali ugovor s Leonom i imali plan za njega da kroz proljeće i preko B momčadi dobije iskustvo seniorskog nogometa te eventualno postane prvotimac Dinama. S obzirom da to nije u potpunosti zadovoljilo očekivanja njegova okruženja, kao i na odluku da ide drugim putem, vjerujemo da je ovo najbolje rješenje za GNK Dinamo". "GNK Dinamo zahvaljuje Leonu Jakiroviću na dosadašnjem doprinosu Klubu te mu želi puno uspjeha, zdravlja i sportskih postignuća u nastavku profesionalne karijere", stoji u Dinamovoj objavi na društvenim mrežama.

— GNK Dinamo (@gnkdinamo) January 26, 2026

Leon je 16. siječnja napunio 18 godina. Navodno je Dinamu pripalo dva i pol milijuna odmah i još dva bi trebala kroz bonuse i postotak od sljedeće prodaje.

