Nedjelja na apaurinima: Teške drame u futsalu i rukometu, minus u Splitu

Već standardno ponedjeljkom, Net.hr vam u Vikend retrovizoru donosi pregled najzanimljivijih sportskih događaja proteklog vikenda. Sve oči bile su uprte u RTL-ovo Vrijeme je za Rukomet i novu utakmicu naših rukometaša koji su pobijedili Švicarsku.

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavila je sa svojim dramatičnim nastupima na Europskom prvenstvu koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Nakon teške pobjede protiv Islanda u petak, izabranici Dagura Sigurðssona su u nedjelju u Malmöu odigrali ključnu utakmicu protiv Švicarske i slavili, čime su sačuvali snove o plasmanu u polufinale.

Situacija u skupini drugog kruga sada je iznimno napeta. Pobjeda Islanda nad domaćinom Švedskom dodatno je zakomplicirala rasplet, što znači da Hrvatska više ne ovisi isključivo o sebi za osvajanje prvog ili drugog mjesta.

Futsal reprezentacija odigrala nevjerojatnu utakmicu

Pravi triler odigrala je i hrvatska futsal reprezentacija u Rigi u drugom kolu Europskog prvenstva. U dvoboju protiv Gruzije, Hrvatska je dominirala od prve do posljednje minute, ali na kraju je morala pristati na podjelu bodova rezultatom 2:2. Utakmica je krenula nesretno po našu momčad, autogolom Antonija Sekulića u šestoj minuti. Ipak, preokret donose Duje Kustura u šesnaestoj i Vitor Hugo u dvadeset i trećoj minuti.

Činilo se da će Hrvatska doći do pobjede, no Gruzijci su preko Kekelije izjednačili pet minuta prije kraja. Pravi tragičar susreta bio je kapetan Franco Jelovčić, koji je devedeset sekundi prije kraja promašio kazneni udarac sa šest metara za pobjedu. Nevjerojatno zvuči podatak da je Hrvatska uputila čak šezdeset udaraca prema suparničkom golu, no na vratima Gruzije stajao je fenomenalni Ali Aslani. Gruzijski vratar proglašen je igračem utakmice s čak trideset i tri obrane, čime je svojoj momčadi osigurao veliki bod.

Srbiji europski naslov na domaćem terenu

U Beogradu je spušten zastor na Europsko prvenstvo u vaterpolu. U napetom finalu, domaćin Srbija je rezultatom 10:7 svladala Mađarsku i okitila se devetim naslovom prvaka Europe. Nedjelja će, međutim, ostati upisana zlatnim slovima u povijest grčkog sporta. U utakmici za treće mjesto, Grčka je deklasirala Italiju s 12:5 i osvojila brončanu medalju, što je prva medalja za grčke vaterpoliste na europskim prvenstvima ikada.

Nastavak HNL sezone donio radost Dinamu

Nastavak sezone u Hrvatskoj nogometnoj ligi donio je različito raspoloženje za dva najveća kluba. Dinamo je nastavio svoj pobjednički niz i novim slavljem učvrstio vodeću poziciju na ljestvici. S druge strane, Hajduk je kiksao i prosuo važne bodove, što je izazvalo nezadovoljstvo među navijačima. Razlika između vječnih rivala sada iznosi četiri boda u korist zagrebačkog kluba (Dinamo ima 41, a Hajduk 37 bodova), a borba za naslov prvaka za Splićane postaje sve teža, s obzirom na to da su im se približili Rijeka i Istra 1961.

Na Australian Openu, Marin Čilić je u subotu pružio snažan otpor Casperu Ruudu, ali je na kraju poražen u četiri seta. U turniru su i dalje Carlos Alcaraz i Novak Đoković, koji su se plasirali u četvrtfinale.

Hrvatski su skijaši nastavili s lošom sezonom. Zrinka Ljutić ispala je i u veleslalomu i u slalomu u Špindlerovom Mlinu. Skijaši su bili u kultnom Kitzbühelu, a do bodova je došao samo Filip Zubčić koji je završio 26. U najvećem spektaklu, spustaškoj utrci, pobijedio je mladi Talijan Giovanni Franzoni za sedam stotinki ispred Marca Odermatta.

