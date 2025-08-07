Riba pala s neba pa izazvala požar: Ovo je najluđa priča koju ćete danas pročitati

Iako zvuči kao početak dobrog vica, ono što se dogodilo u blizini kanadskog grada Ashcrofta lokalni će vatrogasci još dugo prepričavati.

Naime, preliminarna istraga požara krajem lipnja otkrila je da je riba, koja je pala s neba, izazvala kratki spoj i požar u grmlju.

Lokalna vatrogasna postaja dobila je dojavu oko podneva. Plamen se proširio na područje veliko 60 puta 90 metara, no nasreću vatra je brzo ugašena. Vatrogasci su kasnije podijelili uzrok požara koji, iako je malo vjerojatan i graniči sa znanstvenom fantastikom, ipak je realan.

"Orao ribič ispustio je ribu na dalekovod, a iskre i njegov plijen pali su na suhu travu i izazvali požar. Veličina ribe i vrućina toga dana vjerojatno su kumovali tome da iscrpljena ptica ispusti svoj plijen", objavili su i šaljivo dodali: "Možda je ptici jednostavno bilo dosta sirove ribe i htjela je roštilj".

Nije jedini slučaj

Da se ovako nešto moglo dogoditi pokazala je i analiza koju je objavio Bild. Naime, dalekovod dosita prolazi iznad mjesta požara, a najbliža rijeka udaljena je tri kilometra. U prilog cijeloj priči ide i činjenica da su ribe vodljive, posebno kad su svježe, jer su im tijela sastavljena od vode i soli.

Da je riba istovremeno dodirnula dva vodiča pod naponom, mogla je izazvati kratki spoj s iskrama, što je mogući uzrok požara na suhom travnjaku.

Sličan ovakav slučaj prije dvije godine ipak je nanio nešto veću štetu. U kolovozu 2023., orao ribič je također ispustio ribu koja je pala na transformator u New Jerseyju ostavivši oko 2100 kućanstava bez struje.

