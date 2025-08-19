Restauracija Gospinog kipa razbjesnila vjernike: 'Ubio je Djevicu Mariju uživo na televiziji'

Restauracija kultnog kipa Djevice Marije iz 17. stoljeća u Sevilli izazvala je ogorčenje među vjernicima koji tvrde da nakon zahvata izgleda kao da je prošla kroz neuspjelu estetsku operaciju, navodi Daily Mail.

La Macarena, drveni kip visok 175 centimetara, jedno od najobožavanijih sakralnih djela u Španjolskoj, poslan je u lipnju na redovitu obnovu. No, kada se vratio u svetište, mnogi su vjernici tvrdili da ne prepoznaju njezino lice. Umjesto diskretnih zahvata, kip je dobio duže trepavice, promijenjenu boju tena te preinake na koži i nosu.

U središtu kritika našao se njezin dugogodišnji restaurator Francisco Arquillo Torres (85), profesor Sveučilišta u Sevilli, koji je prvotno najavio samo “rutinsku provjeru” i uklanjanje mrlja na suznim kanalima. Nakon povratka kipa, bijesni vjernici optužili su ga da je “ubio Djevicu uživo na televiziji”.

“Potpuno joj se promijenio izraz lica”, rekao je jedan vjernik za El País. “Boli me to priznati, ali izgleda kao loša kopija originala.” Drugi je dodao za The New York Times: “Izgleda kao da su joj stavili šminku. A Macarena se ne smije našminkati!”

Kontroverzna restauracija izazvala je prosvjede u Sevilli i duboku krizu unutar Bratovštine Macarene, bratstva koje stoljećima skrbi o njezinu kultu. Stotine vjernika okupile su se ispred Bazilike de la Macarena tražeći ostavku čelnika bratovštine.

La estatua de la Virgen de la Macarena, una de las más veneradas en Sevilla, España, orgullo de la ciudad andaluza, ha vivido sus días más intensos en décadas. Y está por vivir otros máshttps://t.co/Y0QFDjFeZS — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) August 13, 2025

Crkva se ispričala

Crkva se ubrzo ispričala, zatvorila svetište na pola dana i pokušala ublažiti štetu novim retuširanjem. Kada je kip ponovno izložen, trepavice su bile kraće, no vjernici su tvrdili da je izraz lica postao još gori.

Sada je odgovornost za “popravak” povjerena Pedru Manzanu, poznatom restauratoru u Sevilli. “Ovo je golema odgovornost, najopasniji posao koji možete imati. Ako ljudima ne bude po volji, mogu vas napasti na ulici”, rekao je Manzano za The Times. Očekuje se da kip neće biti vraćen u baziliku još nekoliko mjeseci.

Slučaj je uspoređen s neslavnom restauracijom freske Isusa Krista u Borji 2012. godine, kada je starica Cecilia Giménez gotovo uništila lik “Ecce Homo”, zbog čega je djelo postalo poznato kao “Majmun Krist”.

'Više sliči na Barta Simpsona nego na Majku Božju'

A nedavno je i u Poljskoj restauracija kipa iz 1820. godine izazvala podsmijeh. Djevica Marija kraj sela Stuszionka nakon obnove je izgledala poput lika iz crtića Simpsoni, s pretjerano velikim očima, nesrazmjernim rukama i jarkocrvenim ružem. Kristov kip pritom je obojen u žutu nijansu, s detaljima nalik sivim donjim gaćama.

Konzervator spomenika objavio je fotografije na Facebooku i zaključio: “Još jedan primjer dobrih namjera… Nadamo se da će ovaj vrijedan objekt uskoro dobiti profesionalnu restauraciju, jer to doista zaslužuje.”

Mještani su, međutim, bijesno reagirali, nazvavši rad “skrnavljenjem”. “Ovo su vremena najvećeg barbarstva i neznanja duha i razuma”, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Ovo je vrijeđanje vjerskih osjećaja – trebalo bi obavijestiti tužiteljstvo.” A treći je zaključio: “Izgleda više kao Bart Simpson nego Majka Božja.”

