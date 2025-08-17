Fra Marinko o svojoj poruci s oltara 'neka u patnji umru' i Daliji Orešković: 'Nisam htio nikoga povrijediti'

Nakon što su njegove riječi na kraju mise za Veliku Gospu u Sinju podigle veliku prašinu, gvardijan i upravitelj Svetišta Gospe fra Marinko Vukman kazao je da mu nije bila namjera bilo koga povrijediti, nego podsjetiti "na ono što Sveto pismo jasno govori".

"Prorok Ezekiel svjedoči: ‘Ako se bezbožnik ne obrati, umrijet će u svom grijehu’ (Ez 33,9). I Isus sam kaže: ‘Ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima’ (Iv 8,24). Dakle, nije riječ o proklinjanju niti o želji da ikome bude zlo, nego o ozbiljnoj istini vjere – da zatvorenost Bogu i ustrajavanje u grijehu vodi u propast", kazao je Vukman u razgovoru za Vjerujem.hr.

Kaže, ako je netko njegove riječi shvatio drukčije, kao osobni napad ili prokletstvo, "onda nije uhvatio pravu nakanu". Tvrdi da je u svom stilu time želio naglasiti ozbiljnost obraćenja, a ne poželjeti ikome patnju ili smrt.

O Daliji Orešković

Fra Marinko je, podsjetimo, u svom govoru na kraju mise posebno pozdravio mlade pa poslao poruku koja je izazvala burne reakcije rekavši: "Neka pate, i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, vaš dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav prema Bogu, Crkvi i svom hrvatskom narodu. Neka se raduju oni koji su bili na koncertima našeg Thompsona, jer to zajedništvo nitko ne može srušiti".

Mnogi su se zgražali nad njegovim istupom, a kritičari upozorili da poruke mržnje ne bi trebale dolaziti s oltara.

Na pitanje jesu li njegove izjave uopće kršćanske, fra Marinko odgovara potvrdno. "Kršćanska vjera nikada ne uljepšava istinu niti skriva ozbiljnost posljedica grijeha i odbacivanja Boga. Isus Krist nije govorio samo o ljubavi i milosrđu, nego i o sudu, obraćenju i posljedicama života bez Boga", ističe fratar.

Kaže kako njegove riječi nisu bile izraz osude, nego teološka opomena. Dodaje i da je "šutnja neodgovorna" te da je reći istinu, pa i onda kada ona zvuči teško, kršćanski čin.

Fra Marinsko se u svom govoru s oltara posebno obrušio i na saborsku zastupnicu Daliju Orešković koja je ranije kritizirala izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije zbog njegovog govora o vjeri, domoljublju i mladima u sinjskoj crkvi.

Sada kaže da nije riječ ni o kakvom osobnom obračunu, nego da je iskoristio njezinu izjavu kao primjer te da je ono što je Orešković izjavila podložno teološkom razmišljanju i javnoj kritici.

POGLEDAJTE VIDEO: Hodočasnici u Sinju: 'Ovo je vrijeme ljubavi i vrijeme preispitivanja životnih odluka'