S oltara na Veliki Gospu fra Marinko poručio mladima: 'Neka u patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo'

Sinj je i ove godine na blagdan Velike Gospe postao duhovno središte Hrvatske. Tisuće hodočasnika iz cijele zemlje, BiH i europske dijaspore slijevale su se, kao i svake godine, u alkarski grad. Mnoštvo se okupilo i na središnjem misnom slavlju ispred Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske. Svečanu misu, kojoj je prethodila tradicionalna procesija ulicama grada sa slikom Gospe. predvodio je gvardijan fra Marinko Vukman.

Fra Marinko je u svom govoru na kraju mise posebno pozdravio mlade, ali i poslao poruku koja je izazvala burne reakcije.

"Neka pate, i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, vaš dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav prema Bogu, Crkvi i svom hrvatskom narodu. Neka se raduju oni koji su bili na koncertima našeg Thompsona, jer to zajedništvo nitko ne može srušiti", poručio je gvardijan, na što je okupljeno mnoštvo odgovorilo gromoglasnim pljeskom.

No, dio javnosti zgrožen je ovakvim istupom. Kritičari upozoravaju da poruke mržnje ne bi trebale dolaziti s oltara, dok vjernici ističu da je riječ o snažnoj obrani nacionalnog i vjerskog identiteta.

Posebno se obrušio na saborsku zastupnicu Daliju Orešković koja je ranije kritizirala izbornika Zlatka Dalića zbog njegovog govora o vjeri, domoljublju i mladima u Hrvatskoj u sinjskoj crkvi.

Fra Marinko nije birao riječi:

"Dragi hodočasnici iz naše Bosne i Hercegovine, hvala vam što ste ovdje jer vi ne dolazite ovdje kao stranci nego kao naša braća i sestre. Mi smo pripadnici istog hrvatskog naroda, katoličke vjere, iste domovine u duhu. Neka se sakriju u mišiju rupu i neka se srame kao neke Oreškovićke kada prigovaraju našem izborniku Daliću što on ima tražiti u Sinju i pozivati na hrvatsko zajedništvo. Neka se ona srami", kazao je fra Marinko Vukman.

