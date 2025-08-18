Putnici bili zarobljeni 29 sati u avionu. Pojavila se snimka s leta iz pakla: 'Stiglo je crno upozorenje...'

Putnici koji su se ukrcali na let Cathay Pacifica 883 iz Los Angelesa za Hong Kong znali su da ih čeka dugo putovanje, ali nisu mogli ni slutiti da ih čeka prekooceanski put iz pakla i oboren rekord za najdulje vrijeme provedeno u avionu.

Iako je let originalno trebao trajati oko 13 sati, čak 294 putnika ostalo je zarobljenu u Boeingu 777 punih 29 sati zbog "crnog upozorenja" tijekom slijetanja.

Opservatorij iz Hong Konga izdao je upozorenje na crnu kišu i ekstremne vremenske uvjete što u prijevodu znači da se očekuje preko 70 milimetara kiše po satu, što povećava opasnost od stvaranja klizišta, poplava i ozbiljnih poremećaja. U takvim situacijama letovi mogu biti odgođeni, preusmjereni ili otkazani.

Crno upozorenje

To se dogodilo s letom CX883, navodi Mirror.

Poletio je 4. kolovoza u 0.55 po lokalnom iz zračne luke u Los Angelesu. Nakon 13 sati, Boeing je započeo spuštanje prema međunarodnom aerodromu u Hong Kongu, ali ga je prekinulo crno upozorenje. Let je preusmjeren u Taipei kako bi se pričekao prestanak lošeg vremena. Zrakoplov je potom sletio u tajvansku zračnu luku Taoyuan nakon 15 sati i 33 minute.

Međutim, iako je standardna praksa preusmjeravanje letova na ovoj relaciji, neobična je odluka avionske kompanije da ne dopusti putnicima iskrcavanje idućih deset i pol sati. Kao opravdanje naveli su imigracijska ograničenja i međunarodne zakone.

Snimka s leta

Scene iz aviona objavio je zrakoplovni inženjer Fahad Naim na društvenoj mreži Threads: "Dana 4. kolovoza let iz Los Angelesa za Hong Kong postavio je novi rekord za najdulje neprekidno vrijeme provedeno u kabini aviona", objasnio je.

"Let CX883 kasnio je zbog grmljavine u Hong Kongu i preusmjeren je na Tajvan. Putnici su proveli gotovo 29 sati u kabini, čekajući da se vrijeme razvedri. Let je konačno sletio u Hong Kong 5. kolovoza, a putnici su zapljeskali pilotu zbog sigurnog slijetanja", zaključio je u svojoj objavi.

Posadi u tim trenucima nije bilo lako jer su putnici bili zabrinuti i željeli su izaći.

U jednom trenutku aviokompanija je morala zamijeniti pilote i kabinsko osoblje kako bi ispoštovali sve zakonske odredbe i da bi posada mogla legalno završiti posljednju etapu dugog putovanja.

Zrakoplov je sletio u Hong Kong u 19.15 sati po lokalnom vremenu 5. kolovoza, odnosno 28 sati i 20 minuta nakon polijetanja iz LA-ja.

POGLEDAJTE VIDEO: