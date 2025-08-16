Braća išla u posjet ocu i poginula. Roditelji zatekli stravičan prizor: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'

U teškoj prometnoj nesreći u Ugrinovcima u Srbiji poginuli su 19-godišnji P.U. i njegov mlađi brat, 17-godišnji L.U., kada su se svojom Opel Corsom sudarili s kamionom. Vozač kamiona (50) prošao je bez ozljeda.

Tragedija se dogodila u petak oko 14 sati na magistralnoj cesti Ugrinovci-Batajnica. Od siline udarca, obojica su preminula na mjestu.

Istraga je pokazala da je nesreći kumovala velika brzina.

Išli u posjet ocu

Braća su kobnog dana išli posjetiti oca na posao kako bi mu odnijeli žarulje, ispričali su mještani srbijanskim medijima. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci.

Otac, koji se bavi tehničkim pregledima, zabrinuo se kada mu se sinovi nisu javljali na telefon. Krenuo je autobusom prema njima, ali ga je zatekao stravičan prizor.

"Iz autobusa je vidio nesreću. Istrčao je iz vozila i molio policajce: 'Molim vas, pustite me da vidim jesu li mi djeca živa'"; posvjedočila je za Informer jedna mještanka.

Na mjestu užasa ubrzo je stigla i majka stradalih mladića. Pala je u nesvijest kada je saznala da njezinih mezimaca više nema.

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se koliko je udar bio jak. Zeleni automobil u kojem su stradala braća je uništen i izgužvan ispod kamiona, kojemu je također oštećen prednji dio vozila.

Stravični prizor

Braća, koja su igrala nogomet, u trenutku nesreće bili su na sportskim pripremama.

Obitelj se s njima prije nekoliko godina doselila iz Bujanovca u Ugrinovce. Susjedi imaju samo riječi hvale. Riječ je, kažu, o skromnim i poštenim ljudima.

Javno tužiteljstvo u Beogradu vodi istragu ove nesreće. Naložena je obdukcija tijela stradalih mladića, kao i izvanredni tehnički pregled oba vozila koja s sudjelovala u sudaru.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna prometna nesreća kod Bjelovara: Sezona je parenja, otvorite oči na cestama