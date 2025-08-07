Savjetnik Kremlja Jurij Ušakov u četvrtak ujutro je potvrdio da je postignut dogovor o sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ušakov je kazao da će se sastati u "narednim danima" te da su sve strane već počele raditi na detaljima, prenosi Sky News.

Mjesto održavanja sastanka također je dogovoreno te će se naknadno objaviti.

"Na prijedlog američke strane, u načelu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog samita u nadolazećim danima", rekao je Ušakov.

Witkoff: 'SAD bolje razumije ruske uvjete'

SAD bolje razumije uvjete pod kojima bi Rusija bila spremna okončati rat u Ukrajini nakon što se izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio.

"Možda prvi put otkako je ova administracija počela s radom, imamo neke konkretne primjere stvari koje bi Rusija tražila kako bi okončala rat", rekao je Rubio u intervjuu za emisiju "Kudlow" Fox Business Networka, dodajući da bi ključni elementi svakog sporazuma uključivali teritorij.

Rubio je izjavio da "još uvijek ima puno posla" prije mogućeg sastanka Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, kako bi se okončao rat u Ukrajini.

"Danas je bio dobar dan, ali je još uvijek puno posla pred nama. Mnogo je prepreka koje treba prevladati i nadamo se da ćemo to postići u nadolazećim danima i satima, možda i tjednima", rekao je.

Sastanak s Putinom

Ranije je američki predsjednik rekao da je "otvoren" za takav sastanak s Vladimirom Putinom, kao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, prema Bijeloj kući.

Nakon posjeta Moskvi njegovog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, za koji je rečeno da je bio "produktivan", američki predsjednik u srijedu je nekoliko europskih čelnika rekao da se namjerava osobno sastati sa svojim ruskim kolegom, moguće već sljedeći tjedan, a zatim održati sastanak s ukrajinskim predsjednikom, izvijestili su New York Times i CNN.

Američki izaslanik sastao se s Putinom u Moskvi dva dana prije isteka američkog ultimatuma Rusiji, kojim se zahtijeva prekid sukoba u Ukrajini. "Predsjednik želi okončati rat", ponovio je Rubio.

"U sljedećih nekoliko dana vodit ćemo razgovore s našim europskim saveznicima i Ukrajincima kako bismo vidjeli kakav napredak možemo postići na tom planu", objasnio je. "A onda, nadamo se, stvari će nastaviti napredovati i vrlo brzo će se pojaviti prilika da se predsjednik sastane i s Vladimirom Putinom i s predsjednikom Zelenskim u nekom trenutku, nadamo se u bliskoj budućnosti."

"Ali očito se mnogo toga mora dogoditi prije toga", rekao je američki državni tajnik.

Kad je riječ o mogućem novom paketu sankcija SAD-a protiv Rusije, on je rekao da će Trump odonijeti odluku o tome u idućih dan ili dva'.

