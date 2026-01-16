FREEMAIL
IZVANREDNO STANJE /

'Snježna apokalipsa' ih je paralizirala: Ljudi živi zatrpani pod snijegom

Foto: Ulyana Lavtsevich/tass/profimedia
Najmanje dvije osobe poginule su u gradu Petropavlovsk-Kamčatski na ruskom Dalekom istoku nakon što je snijeg pao s krova i zatrpao ih žive, kazali su lokalni dužnosnici u četvrtak, prenosi The Moscow Times

Mediji ističu da je snijeg na 60-godišnjaka pao s krova dvokatne stambene zgrade, dok je druga žrtva tri godine stariji muškarac. Snijeg koji je pao s krova prizemne kuće živog ga je zatrpao, a hitna pomoć unatoč naporima nije ga uspjela reanimirati.

"Još jednom pozivam građane da budu svjesni golemih nakupina snijega koje su se tijekom ciklone stvorile na krovovima. Zbog rasta temperatura počelo je padati s krovova", upozorio je ministar za izvanredne situacije Kamčatske regije Sergej Lebedev

Gradonačelnik Jevgenij Beljajev proglasio je izvanredno stanje kako bi se osigurali dodatni resursi za hitno uklanjanje snijega. Za tragediju je optužio tvrtke koje upravljaju nekretninama - smatra da nisu pravodobno čistile krovove nego da su čekalo da prođe oluja.

Podsjetimo, snažne zimske oluje u velikoj su mjeri paralizirale poluotok Kamčatku, nakon što se od ponedjeljka preko njega premjestilo nekoliko sustava niskog tlaka koji su donijeli snažne vjetrove i rekordne količine snijega.

16.1.2026.
15:02
Erik Sečić
Handout/afp/profimedia
SnijegRusijaOluja
