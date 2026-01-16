Polarni vrtlog se raspada, prijete gadni minusi: 'Ušla je bombica polarnog zraka'

Počelo je novo narušavanje polarnog vrtloga (polar vortex), s još jačim događajem predviđenim za kraj siječnja. Najnoviji podaci iz modela visoke rezolucije otkrivaju veliki pomak u sustavima tlaka, koji će osloboditi najhladniji zrak sezone širom Sjedinjenih Država i Kanade, a hladni val predviđa se i za Europu, sve to će trajati do početka veljače, piše Severe Weather u petak.

Polarni vrtlog poznat je kao "čuvar" hladnoće, koji je zadržava u polarnih područjima kada je jak. No narušavanje ovog sustava može otvoriti arktičke "brane", šaljući izljev zaleđenog zraka u Sjevernu Ameriku i Europu.

Jednostavno rečeno, polarni vrtlog je naziv za široku zimsku cirkulaciju nad sjevernom (i južnom) hemisferom. Može se zamisliti kao rotirajući zid iznad polarnog područja, koji se proteže od površine do stratosfere (više od 50 km/30 milja visine) i zadržava hladan polarni zrak unutar sebe, podsjeća Severe Weather.

Povratak hladnijeg zraka

Promatrajući Europu u ovom razdoblju, može se uočiti povratak hladnijeg zraka na površinskim razinama, pod anomalijom visokog tlaka. To znači vrlo vjerojatnu temperaturnu inverziju i nakupljanje hladnog zraka pri tlu, pri čemu hladna zračna masa dolazi s istoka. Ali, ovo je tek početak poremećaja polarnog vrtloga, a nova hladna zračna masa stići će kako polarni vrtlog postaje sve nestabilniji, navodi Severe Weather.

Foto: Severe Weather Europe

Polarni vrtlog postaje nestabilan kada dođe do porasta tlaka i temperature u stratosferi. To je također poznato kao događaj stratosferskog zagrijavanja (SSW). Može biti značajan ili manji, ali uvijek može utjecati na polarni vrtlog i vrijeme ispod njega.

Severe Weather piše da se u prognozi tlaka i temperature za početak sljedećeg tjedna, u srednjoj stratosferi na razini od 10 mb (visina 30 km/18,5 milja) mogu uočiti snažno područje visokog tlaka (H) u srednjoj stratosferi, te snažan val zagrijavanja koji počinje između zona tlaka.

Mogući minusi

Ovo bi se smatralo slabijim događajem stratosferskog zagrijavanja, budući da Polarni vrtlog nije kolabirao, a stratosferski vjetrovi nisu obrnuti. No može se uočiti deformacija strukture Polarnog vrtloga, podjela jezgre, što je uvod u drugu fazu narušavanja koja dolazi nekoliko dana kasnije.

Trenutačne prognoze pokazuju dobar potencijal za snijeg u sljedećih sedam dana u Sjevernoj Americi. Promatrajući Europu u ovom razdoblju, može se uočiti povećanje pokrivenosti hladnijim zrakom prema zapadu. Zapadni i jugozapadni dijelovi mogu dosegnuti temperaturu blizu ili ispod smrzavanja, dok će nizine u središnjim dijelovima pasti na -5°C do -10°C, a još niže na istoku.

Foto: Severe Weather Europe

Bombica polarnog zraka

IstraMet je pak na svojem Facebooku u petak ujutro objavio karte Europe koje prikazuju temperaturu zraka koju modeli predviđaju za idući petak 23. siječnja.

"Ušla je bombica polarnog zraka i u domet WRF-a, a kuda će krenuti, tek ćemo vidjeti u iduća tri-četiri dana. Ponestaje boje za ove minuse na istoku", piše u objavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Nećete čistiti snijeg? Platit ćete kaznu! Evo što su nam otkrili komunalni redari...