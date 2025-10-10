Potresna ispovijest oca malene Eve: 'Majka ju odvela u Rusiju. Nakon toga stigla je još gora vijest...'

Davor Sluganović (32) upoznao je Anastasiju Z. iz Rusije prije pet godina dok je bio na odmoru. Zbližili su se. Nakon nekog vremena, kontaktirala ga je i rekla mu da je trudna.

Za Hessenschau je ispričao kako nije želio vezu s Anastasijom Z. ali je htio brinuti se za dijete. "Počela me ucjenjivati ​​u toj situaciji i rekla: Ako nisam s njom, neću biti ni dio ovog djeteta." Tada je odlučio udovoljiti njezinim zahtjevima.

Mala Eva rođena je u Sankt Peterburgu ljeti 2021. Kada je Anastasija Z. dobila trudove, Davor Sluganović je požurio tamo i stigao u bolnicu ubrzo nakon poroda. Njih troje proveli su nekoliko tjedana zajedno u Rusiji. Nakon toga su putovali između Frankfurta i Sankt Peterburga,.

Nije joj vjerovao

Sve je išlo dobro do ruske invazije na Ukrajinu, kaže Davor. Tada se se Anastasija Z. i Eva preselile u Frankfurt u veljači. Kad su potpisale sporazum o zajedničkom skrbništvu nad bebom, Anastasija Z. se raspitala je li on obvezujući i u Rusiji i potpisala ga je tek kad im je rečeno da nije. Tada je postao sumnjičav, prisjeća se Davor.

Na kraju je veza propala. Davor kaže da mu je pokušaj pretvaranja sretnog obiteljskog života dugoročno bio teret: "Nisam se mogao pretvarati da volim majku." Takve osjećaje osjećao je samo prema djetetu. Par se rastao u ljeti 2022., neposredno prije Evinog prvog rođendana.

Davor se uselio kod roditelja i ostavio Anastasiji Z. i njihovoj kćeri zajednički stan iako joj jedva da je vjerovao. Bojeći se da bi se majka mogla vratiti u Rusiju s Evom bez njegovog pristanka, angažirao je odvjetnika. Odvjetnik je trebao podnijeti sudski zahtjev za zatvaranje granice kako mu kćer ne bi mogla napustiti zemlju.

Uspjela prijeći granicu

Okružni sud u Frankfurtu odmah je naredio zatvaranje granice. U naknadnom postupku također je ocu dodijelio skrbništvo nad djetetom. To znači da on može odlučiti gdje će dijete živjeti. Dijete obično živi s roditeljem koji ima skrbništvo nad djetetom.

Ali to se nije dogodilo. Unatoč zatvaranju granice i iako je Davor Sluganović imao Evine putovnice sa sobom, Anastasija Z. uspjela je otputovati s Evom u Rusiju u ljeto 2022.

Odvođenje djeteta od strane roditelja nije izoliran slučaj. Haška konvencija o otmici djece iz 1980. godine stvorena je kako bi se riješile takve konfliktne situacije. Ako se dijete odvede iz zemlje bez pristanka roditelja ili zakonskog skrbnika, može se podnijeti zahtjev za povratak. Vlasti obje zemlje tada moraju brzo osigurati da se dijete vrati u zemlju svog stalnog boravka.

Dobio tužbu od majke svog djeteta

U Njemačkoj se Saveznom uredu za pravosuđe svake godine podnosi otprilike 400 zahtjeva za povratak. Broj dodatnih slučajeva u kojima se takvi zahtjevi ne podnose nije zabilježen.

Jedan takav slučaj bio bi slučaj Davora Sluganovića i njegove kćeri Eve. Iako su Njemačka i Rusija među 103 zemlje koje su potpisale Haašku konvenciju o otmici djece, otac do sada nije imao priliku vratiti svoju kćer.

Po povratku u Rusiju, Anastasija Z. je odmah podnijela tužbu protiv Davora Sluganovića kako bi mu se oduzela sva očinska prava. Takvo što bi bilo potpuno neprihvatljivo u Njemačkoj i nije usporedivo s oduzimanjem skrbništva.

U Rusiji joj nije ni otac

Anastasija Z. dobila je slučaj u jesen 2022. Sluganović kaže: "Od tada nemam nikakva prava prema djetetu." Nije mu dopušteno da joj priđe ili kontaktira jer bi to u Rusiji bilo kazneno djelo.

"To je upravo suprotno od onoga što sam imao ovdje u Njemačkoj. Ovdje je trebala živjeti sa mnom. Tamo joj čak nisam ni otac."

To je bilo prije tri godine. Od tada nije vidio svoju kćer, niti nijednu njezinu sliku niti razgovarao s njom telefonom.

Majka ubila dijete?

Philipp Donath je pravni stručnjak i predavač na Sveučilištu Goethe u Frankfurtu. Njegov je fokus na pravima djece, 400 zahtjeva za povratak za više od 80 milijuna ljudi u Njemačkoj na prvi pogled ne zvuči puno, kaže. Iza svakog broja krije se velika, teška sudbina.

U Njemačkoj, presude ruskog suda nisu važeće. Ovdje se Davor Sluganović smatra Evinim ocem, sa svim pravima i obvezama. I dok mu je u domovini Anastasiji Z. oduzeto očinsko pravo, ona u Njemačkoj već dvije godine od njega traži alimentaciju.

Na ročištu prije dvije godine na Okružnom sudu u Frankfurtu, bila je odsutna, a zastupao ju je njezin odvjetnik. Odvjetnik je tamo dao izjavu koja je praktički srušila tlo pod nogama Davora Sluganovića. On prepričava: "Rekli su mi tamo da dugo nismo čuli nikakav znak života od mog djeteta. A odgovor je bio da je dijete mrtvo. Majka ga je ubila."

Što će odlučiti sud?

Zašto je odvjetnica Anastasije Z. to rekla, nije jasno. U svakom slučaju, Okružni sud u Frankfurtu naložio je majci da dostavi dokaz da je Eva živa. U jesen 2024. Anastasija Z. dobila je potvrdu o životu djetata od javnog bilježnika u Rusiji i poslala je sudu u Njemačkoj.

To Davoru nije dovoljno. Kaže da je manje riječ o novcu, već što se događa s njegovom kćeri. Dijete koje je prijavljeno javnom bilježniku moglo bi biti bilo koje i nije dokaz da je Eva dobro. "Više ne mogu suditi što je istina, a što nije", kaže.

Ako se takve izjave iznesu na sudu, pretpostavlja da su istinite. Davor Sluganović se nada da će Okružni sud u Frankfurtu poduzeti mjere. Sljedeće ročište zakazano je za listopad ove godine. Očekuje se da će se tada pojaviti Anastasija Z. Možda će Davor Sluganović tada dobiti odgovore o tome gdje se nalazi njegova kćer.

