Poginulo dijete (7), ozlijeđeno preko 20 ljudi: Kijev bez struje i vode

Rusija je u noći na petak izvela veliki napad dronovima i raketama na Ukrajinu. Poginulo je dijete, a ozlijeđeno je preko 20 ljudi. Kijev je ostao bez struje i vode, piše Kyiv Independent.

❗️MASSIVE attack on Kyiv 🤬



No Power, Water or Heating in large parts of the capital after a huge night-time barrage of missiles and drones.



Critical infrastructure hit AND down.



Absolutely heartbreaking.



Pray for Kyiv! 🙏 pic.twitter.com/oT3Rk8SXXP — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) October 10, 2025

"Sudeći po eksplozijama koje su se upravo dogodile - napad balističkim raketama je u tijeku. Rakete, jedna za drugom, protuzračna obrana je aktivna", rekao je načelnik Vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko u 2.41 ujutro, potvrđujući izvješća o balističkim raketama.

Foto: Profimedia

U četvrtak oko 23.44 po lokalnom vremenu, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, izvijestio je na Telegramu da ukrajinske snage protuzračne obrane aktivno suzbijaju dolazne dronove.

The moment power went down in Kyiv pic.twitter.com/d1wcASsIcw — VolgaLad (@cym27s) October 10, 2025

'Ciljali sve što odražava život'

Rusija je preko noći lansirala preko 450 dronova i 30 projektila, "ciljajući sve što održava normalan život, sve čega nas Rusi žele lišiti", rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.

Osam od 12 ozlijeđenih u glavnom gradu hospitalizirano je, izvijestio je Kličko. U Kijevu je nestala struja zbog napada na na kritičnu infrastrukturu.

Lokalne vlasti također su izvijestile o poremećajima u javnom prijevozu, uključujući metro. Dron je zapalio i stambenu zgradu. Požar se proširio na nekoliko katova prije nego što je stavljen pod kontrolu. Stradala je još jedna stambena zdrada i brojni automobili oko nje.

Kyiv completely without electricity due to Russian strikes



My theory of Russia planning genocide of Ukrainians, which I wrote about in the quoted post, is confirmed https://t.co/iVAtxpxsJG pic.twitter.com/8n0Yz5mjKH — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) October 10, 2025

U međuvremenu, u okrugu Desnjanski, ostaci srušene ruske rakete pali su u blizini medicinske klinike, prema preliminarnim izvješćima.

Energetska tvrtka DTEK izjavila je da njezini stručnjaci rade na obnovi opskrbe električnom energijom, dajući prioritet kritičnim infrastrukturnim objektima. Oprema u jednoj od termoelektrana tvrtke je oštećena.