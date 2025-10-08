Otkrivena 'Ahilova peta' NATO članice, problem ne mogu riješiti godinama: 'Nije dobro'

Sposobnost otkrivanja i odbijanja neprijateljskih trupa, aviona, raketa ili dronova u ranoj fazi postala je izuzetno važna. Bundeswehr je slabo opremljen za to, kako pokazuju istraživanja WDR-a, NDR-a i SZ-a, javlja Deutsche Welle (DW).

Bundeswehr, kako je Friedrich Merz najavio u svibnju ubrzo nakon stupanja na dužnost, trebao bi postati "najjača konvencionalna vojska u Europi". "Moramo postati spremni za rat", zahtijevao je ministar obrane Boris Pistorius već prije dvije godine. Ali kako se mjeri snaga vojske i njezina ratna spremnost?

Moglo bi se reći da je to broj vojnika, tenkova ili borbenih zrakoplova. Međutim, barem podjednako relevantna je i sposobnost otkrivanja i odbijanja kretanja neprijateljskih trupa, približavanja borbenih zrakoplova, projektila ili dronova već u ranoj fazi. Ili drugim riječima: prije nego što pucate, trebali biste znati gdje se mora pucati.

Ova sposobnost, ratovanje u takozvanom elektromagnetskom polju, postaje sve važnija. U Ukrajini je to već godinama očito: dronovi sve više dominiraju bojnim poljem. Biti u stanju otkriti ih, pratiti i učinkovito se boriti protiv njih glavni je prioritet u tom sukobu.

Sposobnosti 'značajno povećane'

Rusija je to odavno prepoznala. WDR, NDR i SZ imaju pristup povjerljivoj analizi Bundeswehra o značaju elektromagnetskog ratovanja iz proljeća 2024. "Počevši od 2008., ruske oružane snage značajno su povećale i dodatno razvile svoje sposobnosti elektroničkog ratovanja", navodi se u dokumentu. Ruska vojska je "uspostavila ukupno pet brigada, svaka s četiri bojne i jednom satnijom", koje su dodijeljene ruskim vojnim okruzima, tvrdi se.

Svaka bojna dodijeljena je nekoj vojnoj skupini, a satnija za elektromagnetsko ratovanje integrirana je u zračne snage "u svakoj brigadi i diviziji". Ruske oružane snage stoga imaju "sposobnost vođenja elektromagnetskog ratovanja u svim (...) područjima djelovanja na razini svake veće jedinice", nastavlja se u analizi. Stoga su sposobne provoditi "svaki pokret i svaku operaciju" s tim sposobnostima, stoji u tom papiru Bundeswehra.

U Ukrajini, Rusija isprva nije mogla ostvariti značajnu prednost zbog svojih sposobnosti jer je vojska često djelovala nekoordinirano, navodi se dalje. U nekim slučajevima, kako se analizira, jedinice su bile ometane djelovanjem vlastitih, drugih snaga. Međutim, ruske oružane snage su od tada naučile lekciju te uspješno i svrhovito koriste svoje sposobnosti elektromagnetskog ratovanja, zaključuje se u analizi.

Ključno područje

Rusija, prema dokumentu Bundeswehra, smatra ove sposobnosti "bitnim doprinosom pobjedi". Za Bundeswehr to prvenstveno vodi do zaključka da se elektroničko ratovanje mora smatrati "samo po sebi razumljivim u svakoj operaciji". Međutim, prema istraživanju WDR-a, NDR-a i Süddeutsche Zeitunga, ovo ključno područje ostaje i dalje jedna od najvećih slabosti Bundeswehra, čak i tri godine nakon proglašene "prekretnice" ("Zeitenwende").

U Bundeswehru su za ovo područje odgovorne Snage za elektroničko ratovanje (EloKa). U javnoj raspravi one dobivaju malo pažnje. Ipak, kako kaže nekoliko sugovornika Bundeswehra, trupe su, kada je u pitanju borba u elektromagnetskim poljima, sve samo ne dobro opremljene - i u pogledu ljudstva i opreme.

Nakon završetka Hladnog rata, broj osoblja u jedinicama za elektroničko ratovanje (EloKa) smanjen je, a nije došlo do značajnije tehnološke modernizacije. To je dijelom bilo zato što su se te sposobnosti dugo smatrale nepotrebnima: u Afganistanu i Maliju, primarna svrha bila je presretanje mobitela ili jednostavnih radio-komunikacija pobunjenika i terorista. Izviđanje, ometanje, obmanjivanje i onesposobljavanje neprijateljskih snaga i njihovih oružanih sustava u borbenim situacijama bilo je praktički nepotrebno.

Potražnja za više stručnjakinja i stručnjaka

"Svi smo podcijenili snagu i brzinu kojom napreduje tehnički razvoj, posebno u ratu u Ukrajini, i kako se taj razvoj odražava na taktiku i strategiju“, kaže Patrick Sensburg, predsjednik Njemačkog udruženja rezervista. On zahtijeva: "Moramo obučiti mnogo više stručnjakinja i stručnjaka i uključiti ih u trupe.“

Bundeswehr trenutačno ima gotovo 3000 pripadnika EloKa postrojbi: četiri bojne za elektroničko ratovanje, svaka s otprilike 650 pripadnika, plus dodatno specijalizirano osoblje u drugim područjima snaga. Pogled na Ukrajinu pokazuje da ovaj pristup planiranju osoblja očito nije adekvatan s obzirom na nove događaje i prijeteću situaciju. U razgovorima s predstavnicima Bundeswehra, ukrajinski vojni dužnosnici navodno su već savjetovali da Njemačka treba višestruko povećati broj pripadnika postrojbi elektroničkog ratovanja.

Stručnjaci za elektroničko ratovanje Bundeswehra izvještavaju Zapovjedništvu za kibernetički i informacijski prostor (KdoCIR) koje je utemeljeno 2017. godine, što znači da nisu integrirani u pojedinačne službe Kopnene vojske, Mornarice i Zrakoplovstva. Jedan od razloga za to: zbog nedostatka osoblja, nekoliko visoko specijaliziranih snaga bit će centralizirano u Zapovjedništvu CIR-a. Međutim, ta struktura također otvara neka pitanja: je li suvremeno i praktično rješenje da se u slučaju rata ove važne sposobnosti ne integriraju izravno u vojsku ili mornaricu? Ne leži li potreba u konfliktnim okolnostima upravo u samim - borbenim jedinicama?

Rusija je, na primjer, čvrsto integrirala svoje jedinice za elektroničko ratovanje u svoje oružane snage – gotovo svugdje. Moskva je značajno uložila u ovu vojnu disciplinu i stekla je znatno iskustvo u ratu protiv Ukrajine. Sposobnosti ruskih oružanih snaga ne osjeća samo Ukrajina, već sve više i NATO. Na primjer, kroz masovno ometanje GPS-a u regiji Baltičkog mora.

Nedostatak opreme i 'visoki prioritet'

Čak se i američki NATO-ovi izviđački dronovi, koje se lansira sa Sicilije prema Crnom moru kako bi pratili događaje u Ukrajini, redovito vraćaju bez upotrebljivih podataka – ili čak moraju prekinuti svoje misije zbog elektroničkog ometanja. "Troma birokracija usporava inovacije u Bundeswehru", kaže stručnjakinja za sigurnosnu politiku Agnieszka Brugger iz Stranke zelenih. Svi govore o borbenoj sposobnosti, kaže ona, te napominje: "Jedan od najhitnijih problema se zanemaruje: elektroničko ratovanje."

"Bundeswehrova EloKa treba snažne sustave za izviđanje i ometanje, mobilne platforme poput vozila, zrakoplova ili brodova, snažne analitičke sustave i moderniziranu tehnologiju zaštite, posebno protiv dronova", slaže se i zastupnik CDU-a u Bundestagu i obrambeni političar Bastian Ernst. "Mnogi postojeći sustavi datiraju iz 1990-ih i hitno ih je potrebno modernizirati ili zamijeniti.“

Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je kao odgovor na novinarski upit: "Kao i u Bundeswehru u cjelini, sektor EloKa trenutačno je također dosljedno usmjeren na nacionalnu i savezničku obranu. Sposobnosti elektroničkog ratovanja imaju visoki prioritet u tekućem planiranju." Što to točno znači? To je nejasno.

Pritom nema puno vremena za bacanje: SAD je unutar NATO-a već odavno dao naznačiti da će vjerojatno doći do smanjenja broja američkih vojnika u Europi u nadolazećim godinama. To bi značilo da bi se vrlo brzo moglo postaviti pitanje kako se moćne američke sposobnosti elektromagnetskog izviđanja mogu zamijeniti, odnosno nadoknaditi - na primjer, na takozvanom istočnom krilu NATO-a?

