Šok za Putina, vlastiti vojnici bacili ga na neviđene muke: 'Vide se ozbiljne posljedice'

Ruski predsjednik Vladimir Putin zabrinut je zbog mogućnosti da bi se deseci tisuća pripadnika ruske vojske sastavljene od osuđenika mogli vratiti s bojišta u društvo, piše ABC News.

Regrutacija je započela još sredinom 2022. godine, a Rusi su u vojsku primili čak 180 tisuća kriminalaca. Ubojicama, silovateljima i drugim okorjelim zločincima nudili su da odrade šest mjeseci službe na frontu nakon kojeg bi dobili pomilovanje.

Ministarstvo obrane već je do iduće godine prilagodilo pravila - osuđenici su dobivali tek uvjetnu slobodu, što znači da bi morali odslužiti prethodnu kaznu ako ponove zločin.

Destabilizacija društva

Tri anonimna izvora iz Kremlja za Reuters su kazala da je Putin zabrinut jer smatra da bi povratak pomilovanih osuđenika, pogotovo ako se veliki broj njih vrati odjednom, mogao predstavljati rizik. Izvori dodaju da Putin pažljivo kontrolira taj proces kako bi se izbjegnula destabilizacija društva.

Stručnjak za sigurnost Mark Galeotti istaknuo je da zločini koje su počinili pomilovani vojnici već sada imaju ozbiljne posljedice unutar zemlje. Napisao je i izvješće o problemima Moskve s demobilizacijom i naglasio da se Rusija mora pripremiti za povratak opasnih pojedinaca u društvo.

"Odluka Moskve da na masovnoj razini regrutira osuđene gangstere, ubojice, silovatelje i druge teške zločince utjecat će na to da posljedice u zemlji budu osobito destabilizirajuće", tvrdi Galeotti.

Podsjetimo, Ukrajinska vanjska obavještajna služba (SZRU) tvrdi da je Rusija do studenog 2024. regrutirala između 140 i 180 tisuća zatvorenika, prvo pod okriljem plaćeničke skupine Wagner, a onda izravno pod Ministarstvom obrane.

Provjereni podaci o njima od tada nisu poznati, no Putin je prošli mjesec kazao da u borbama u Ukrajini ukupno sudjeluje 700 tisuća vojnika.

