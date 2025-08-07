Polarni vrtlog donosi snijeg i minuse? Severe Weather objavio prognozu za zimu

Novi atmosferski podaci pokazuju da bi snažni istočni vjetrovi koji se spuštaju kroz tropsku stratosferu mogli donijeti značajne promjene tijekom zime 2025./2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Europi.

Ovaj obrazac vjetrova poznat je kao kvazi-bienalna oscilacija (QBO), a mijenja smjer svakih jednu do dvije godine te može imati velik utjecaj na sezonske vremenske obrasce, ističe Severe Weather u prognozi.

Zime koje su u prošlosti imale sličan atmosferski obrazac imale su oslabljeni polarni vrtlog (polar vortex), što je dovodilo do hladnijih i snježnijih uvjeta u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Europe. Najnovije prognoze sada sugeriraju da bi i zima 2025./2026. mogla biti pod sličnim utjecajem.

Što je polarni vrtlog?

QBO (kvazi-bienalna oscilacija) je redovita promjena vjetrova visoko iznad tropske stratosfere, pri čemu se smjer vjetra izmjenjuje između istočnih i zapadnih (zonalnih) vjetrova. Snažni vjetrovi u stratosferi putuju u pojasu oko planeta duž ekvatora. Otprilike svakih 17 mjeseci, ti vjetrovi potpuno promijene smjer.

Postoji nekoliko razloga zašto i kako QBO može utjecati na naše zimsko vrijeme. Jedan od najvažnijih aspekata je polarni vrtlog zbog čega se QBO posebno prati tijekom zime. Tijekom istočne faze QBO-a, profil vjetrova u stratosferi je povoljniji za uzlazno širenje planetarnih (Rossbyjevih) valova iz troposfere u stratosferu. Ti valovi tada remete i slabe polarni vrtlog, čineći ga podložnijim urušavanju, što može značajno poremetiti vremenske obrasce u nižim slojevima atmosfere.

Kako bismo razumjeli što je polarni vrtlog i kako djeluje, najbolje ga je vizualizirati - jednostavno rečeno, to je naziv koji opisuje široku zimsku cirkulaciju u sjevernoj (i južnoj) hemisferi, navodi Severe Weather. Cijeli polarni vrtlog dijelimo na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Stratosferski dio polarnog vrtloga djeluje poput velikog ciklonskog područja, pa je najjači kada ima hladnu jezgru i snažan centar niskog tlaka. Njegova snaga je posebno važna zimi, jer ima snažan utjecaj na obrasce tlaka, izravno djelujući na svakodnevne vremenske prilike.

U Europi najzanimljiviji siječanj 2026.

Gledajući Europu, najzanimljiviji mjesec u zimskim prognozama je siječanj 2026. Na fotografiji ispod vidi se prognoza odsutpanja tlaka, koja pokazuje široki obrazac blokade visokog tlaka na sjeveru. Budući da se anticiklon okreće u smjeru kazaljke na satu, to znači hladniji tok zraka sjevernog do sjeveroistočnog smjera preko kontinenta.

Foto: Severe Weather

To možemo vidjeti i na prognozi temperature na fotografiji ispod, koja pokazuje normalne do niže temperature nad velikim dijelom sjeverne, srednje i zapadne Europe. Prognoze obično podcjenjuju hladne anomalije na ovako dugoročne periode, pa je sigurno pretpostaviti da bi takav obrazac tlaka donio široko rasprostranjeno hladnije vrijeme nad označenim područjem.

Foto: Severe Weather

I blokada visokog tlaka nad sjevernom Europom i nad polarnim područjima jasni su znakovi slabe ili poremećene cirkulacije i slabijeg polarnog vrtloga. Slabiji polarni vrtlog obično je mnogo podložniji potpunom kolapsu zbog povećanog tlaka i temperature u stratosferi, kao što je ranije prikazano. To može biti glavna pojava zimske sezone, donoseći ili produžujući hladne dane i snježne padaline tijekom nekoliko tjedana.

Kolaps polarnog vrtloga

Kolaps polarnog vrtloga naziva se iznenadno stratosfersko zagrijavanje (SSW). To u osnovi znači snažan porast temperature i tlaka u stratosferi te posljedični kolaps cirkulacije vrtloga. Jedan takav veliki događaj zabilježen je ovog ožujka.

Promatrajući snježne padaline nakon SSW-a, Severe Weather piše da možemo vidjeti iznadprosječne količine snijega u većem dijelu istočnih Sjedinjenih Država, Srednjem zapadu i Europi.

Foto: Severe Weather

"Slab polarni vrtlog može značajno utjecati na zimsko vrijeme u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi. U sezoni s negativnim QBO-om, povećava se vjerojatnost kolapsa polarnog vrtloga. S obzirom na snažne naznake za slabiju polarnu vrtlogu u zimi 2025./2026., povećava se i mogućnost hladnijih zimskih dana te obilnijeg snijega u Sjedinjenim Državama, Kanadi i dijelovima Europe", ističe Severe Weather.

