Polarni vrtlog donosi snijeg i minuse? Severe Weather objavio prognozu za zimu
Foto: Severe Weather

Gledajući Europu, najzanimljiviji mjesec u zimskim prognozama je siječanj 2026

7.8.2025.
12:30
danas.hr
Severe Weather
Novi atmosferski podaci pokazuju da bi snažni istočni vjetrovi koji se spuštaju kroz tropsku stratosferu mogli donijeti značajne promjene tijekom zime 2025./2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Europi

Ovaj obrazac vjetrova poznat je kao kvazi-bienalna oscilacija (QBO), a mijenja smjer svakih jednu do dvije godine te može imati velik utjecaj na sezonske vremenske obrasce, ističe Severe Weather u prognozi. 

Zime koje su u prošlosti imale sličan atmosferski obrazac imale su oslabljeni polarni vrtlog (polar vortex), što je dovodilo do hladnijih i snježnijih uvjeta u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Europe. Najnovije prognoze sada sugeriraju da bi i zima 2025./2026. mogla biti pod sličnim utjecajem.

Što je polarni vrtlog? 

QBO (kvazi-bienalna oscilacija) je redovita promjena vjetrova visoko iznad tropske stratosfere, pri čemu se smjer vjetra izmjenjuje između istočnih i zapadnih (zonalnih) vjetrova. Snažni vjetrovi u stratosferi putuju u pojasu oko planeta duž ekvatora. Otprilike svakih 17 mjeseci, ti vjetrovi potpuno promijene smjer.

Postoji nekoliko razloga zašto i kako QBO može utjecati na naše zimsko vrijeme. Jedan od najvažnijih aspekata je polarni vrtlog  zbog čega se QBO posebno prati tijekom zime. Tijekom istočne faze QBO-a, profil vjetrova u stratosferi je povoljniji za uzlazno širenje planetarnih (Rossbyjevih) valova iz troposfere u stratosferu. Ti valovi tada remete i slabe polarni vrtlog, čineći ga podložnijim urušavanju, što može značajno poremetiti vremenske obrasce u nižim slojevima atmosfere.

Kako bismo razumjeli što je polarni vrtlog i kako djeluje, najbolje ga je vizualizirati - jednostavno rečeno, to je naziv koji opisuje široku zimsku cirkulaciju u sjevernoj (i južnoj) hemisferi, navodi Severe Weather. Cijeli polarni vrtlog dijelimo na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Stratosferski dio polarnog vrtloga djeluje poput velikog ciklonskog područja, pa je najjači kada ima hladnu jezgru i snažan centar niskog tlaka. Njegova snaga je posebno važna zimi, jer ima snažan utjecaj na obrasce tlaka, izravno djelujući na svakodnevne vremenske prilike.

U Europi najzanimljiviji siječanj 2026. 

Gledajući Europu, najzanimljiviji mjesec u zimskim prognozama je siječanj 2026. Na fotografiji ispod vidi se prognoza odsutpanja tlaka, koja pokazuje široki obrazac blokade visokog tlaka na sjeveru. Budući da se anticiklon okreće u smjeru kazaljke na satu, to znači hladniji tok zraka sjevernog do sjeveroistočnog smjera preko kontinenta.

Polarni vrtlog donosi snijeg i minuse? Severe Weather objavio prognozu za zimu
Foto: Severe Weather

To možemo vidjeti i na prognozi temperature na fotografiji ispod, koja pokazuje normalne do niže temperature nad velikim dijelom sjeverne, srednje i zapadne Europe. Prognoze obično podcjenjuju hladne anomalije na ovako dugoročne periode, pa je sigurno pretpostaviti da bi takav obrazac tlaka donio široko rasprostranjeno hladnije vrijeme nad označenim područjem.

Polarni vrtlog donosi snijeg i minuse? Severe Weather objavio prognozu za zimu
Foto: Severe Weather

I blokada visokog tlaka nad sjevernom Europom i nad polarnim područjima jasni su znakovi slabe ili poremećene cirkulacije i slabijeg polarnog vrtloga. Slabiji polarni vrtlog obično je mnogo podložniji potpunom kolapsu zbog povećanog tlaka i temperature u stratosferi, kao što je ranije prikazano. To može biti glavna pojava zimske sezone, donoseći ili produžujući hladne dane i snježne padaline tijekom nekoliko tjedana.

Kolaps polarnog vrtloga 

Kolaps polarnog vrtloga naziva se iznenadno stratosfersko zagrijavanje (SSW). To u osnovi znači snažan porast temperature i tlaka u stratosferi te posljedični kolaps cirkulacije vrtloga. Jedan takav veliki događaj zabilježen je ovog ožujka.

Promatrajući snježne padaline nakon SSW-a, Severe Weather piše da možemo vidjeti iznadprosječne količine snijega u većem dijelu istočnih Sjedinjenih Država, Srednjem zapadu i Europi. 

Polarni vrtlog donosi snijeg i minuse? Severe Weather objavio prognozu za zimu
Foto: Severe Weather

"Slab polarni vrtlog može značajno utjecati na zimsko vrijeme u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi. U sezoni s negativnim QBO-om, povećava se vjerojatnost kolapsa polarnog vrtloga. S obzirom na snažne naznake za slabiju polarnu vrtlogu u zimi 2025./2026., povećava se i mogućnost hladnijih zimskih dana te obilnijeg snijega u Sjedinjenim Državama, Kanadi i dijelovima Europe", ističe Severe Weather.

Severe Weather
Polarni vrtlog donosi snijeg i minuse? Severe Weather objavio prognozu za zimu