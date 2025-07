Ruske snage su zauzele Časiv Jar u Donbasu, objavilo je to u četvrtak rusko Ministarstvo obrane, javlja novinska agencija TASS. Grad, koji se nalazi na strateški važnom povišenom položaju, bio je jedno od najutvrđenijih ukrajinskih uporišta u Donbasu.

"Kao rezultat ofenzive jedinica Južne bojne grupe u području Kramatorsk–Družkovka, oslobođen je grad Časiv Jar", navodi se u priopćenju ruskog Ministarstva obrane.

Prema tvrdnjama izvora iz ruskih sigurnosnih struktura, tijekom operacije eliminirana je „najveća skupina ukrajinskih vojnika u cijeloj povijesti specijalne vojne operacije“, a riječ je, kako navode, o „doslovno tisućama neprijateljskih vojnika“. Neovisna potvrda tih tvrdnji zasad nije dostupna, a ukrajinske vlasti još se nisu službeno oglasile o situaciji u Časiv Jaru.

Looks like Chasov Yar will soon slip out of Kiev’s control as well. Flags are already everywhere.



Footage by Igor Golets, 01/28/2025. pic.twitter.com/jDgp1RYzTm