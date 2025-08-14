Pocrvenjelo jezero po kojem je hodao Isus, pogledajte nadrealnu snimku: 'Ovo je znak'
Galilejsko jezero posljednjih dana poprimilo je neobičnu crvenu boju i iznenadilo mještane koji su svjedočili nesvakidašnjim prizorima.
Krvavo crvenu vodu mnogi su počeli uspoređivati s biblijskim pričama poput one iz Knjige izlaska, kada je Bog pretvorio Nil u krv nakon što je Mojsije udario štapom.
Just so you Know The Sea Of Galilee Has Turned Blood red 😳🙏🏻 pic.twitter.com/Yl4kKJlHyr— JC Vollentine (@Theonlyjcvolly) August 13, 2025
Znanstvenici objasnili
Fotografije i snimke jezera preplavile su društvene mreže, a mnogi su komentirali da je crvena boja "znak da dolazi kraj vremena", piše Daily Express. Međutim, znanstvenici imaju jednostavnije i manje dramatično obrazloženje.
Sea of Galilee mysteriously turned red this month. pic.twitter.com/zFQFVWMvgL— Prathamesh (@Prathamesh4104) August 9, 2025
Izraelsko Ministarstvo zaštite okoliša objasnilo je da su crvenu nijansu uzrokovale alge. Inače su zelene boje, no pocrvene pod utjecajem intenzivne sunčeve svjetlosti, jakih temperatura i vode bogate hranjivim tvarima. Bezopasne su te nisu otrovne. Izraelski dužnosnici dodali su da su proveli ispitivanje kako bi potvrdili da je voda i dalje sigurna za kupanje.
Sea of Galilee mysteriously turned red this month pic.twitter.com/VrFQEEpJhC— FearBuck (@FearedBuck) August 8, 2025
Što je Galilejsko jezero?
Podsjetimo, Galilejsko more ili Galilejsko jezero je najveće slatkovodno jezero na teritoriju Izraela. Riječ je o biblijskom mjestu koje se povezuje s čudima Isusa Krista opisanim u Novom zavjetu Biblije.
Prema evanđeljima, Isus je tu hodao po vodi, pozvao petoricu apostola, nahranio pet tisuća ljudi, a na brdu povrh jezera održao je Govor na gori.
