NESVAKIDAŠNJI PRIZORI /

Pocrvenjelo jezero po kojem je hodao Isus, pogledajte nadrealnu snimku: 'Ovo je znak'

Pocrvenjelo jezero po kojem je hodao Isus, pogledajte nadrealnu snimku: 'Ovo je znak'
Foto: X/screenshot

Izraelsko Ministarstvo zaštite okoliša objasnilo je da su crvenu nijansu uzrokovale alge

14.8.2025.
14:09
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Galilejsko jezero posljednjih dana poprimilo je neobičnu crvenu boju i iznenadilo mještane koji su svjedočili nesvakidašnjim prizorima. 

Krvavo crvenu vodu mnogi su počeli uspoređivati s biblijskim pričama poput one iz Knjige izlaska, kada je Bog pretvorio Nil u krv nakon što je Mojsije udario štapom. 

 

 

Znanstvenici objasnili 

Fotografije i snimke jezera preplavile su društvene mreže, a mnogi su komentirali da je crvena boja "znak da dolazi kraj vremena", piše Daily Express. Međutim, znanstvenici imaju jednostavnije i manje dramatično obrazloženje.

Izraelsko Ministarstvo zaštite okoliša objasnilo je da su crvenu nijansu uzrokovale alge. Inače su zelene boje, no pocrvene pod utjecajem intenzivne sunčeve svjetlosti, jakih temperatura i vode bogate hranjivim tvarima. Bezopasne su te nisu otrovne. Izraelski dužnosnici dodali su da su proveli ispitivanje kako bi potvrdili da je voda i dalje sigurna za kupanje.

 

Što je Galilejsko jezero? 

Podsjetimo, Galilejsko more ili Galilejsko jezero je najveće slatkovodno jezero na teritoriju Izraela. Riječ je o biblijskom mjestu koje se povezuje s čudima Isusa Krista opisanim u Novom zavjetu Biblije.

Prema evanđeljima, Isus je tu hodao po vodi, pozvao petoricu apostola, nahranio pet tisuća ljudi, a na brdu povrh jezera održao je Govor na gori. 

POGLEDAJTE VIDEO: In je biti katolik i hodočašće Sv. Antuna

MoreIsus KristBiblija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESVAKIDAŠNJI PRIZORI /
Pocrvenjelo jezero po kojem je hodao Isus, pogledajte nadrealnu snimku: 'Ovo je znak'