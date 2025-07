Političarki koja je pucala u Isusa i Mariju prijeti brutalna kazna: 'Ciljala je u glavu'

Javno tužiteljstvo u Zürichu zahtijeva žestoku novčanu kaznu za bivšu švicarsku političarku Saniju Ameti (33) koja je prošle godine pucala u sliku Djevice Marije koja u naručju drži Isusa, a fotografiju potom objavila na društvenim mrežama.

Ukupno bi mogla platiti više od 15 tisuća eura jer tužitelji traže kazne od 10.000 i 2.500 franaka, kao i 1.500 franaka sudskih troškova. Kao razlog navode činjenicu da je 33-godišnjakinja, inače podrijetlom iz Bosne i Hercergovine, "javno i na uvredljiv način vrijeđala ili ismijavala uvjerenja drugih u vjerskim pitanjima, posebice vjeru u Boga", javlja Blick.ch.

Sanija Ameti, an Albanian muslim living in Switzerland, shoots at picture of Mary and Jesus and proudly posts it on social media



After backlash, she deletes the post and claims she wasn't aware it may come off as offensive pic.twitter.com/jBBzEZ9iG1