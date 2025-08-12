Pilot izgubio kontrolu i zabio se u mlažnjak pri slijetanju: Gusti crni dim prekrio aerodrom

Manji zrakoplov zabio se pri slijetanju na aerodrom u Montani u parkirani mlažnjak. Incident se dogodio u ponedjeljak oko 14 sati po lokalnom vremenu, izazvavši ogromnu eksploziju i požar na pisti.

Četiri osobe su čudom prošle bez težih ozljeda, piše Metro.co.uk.

Snimka prikazuje kako je jednomotorni zrakoplov sletio na aerodrom Kalispell City u Montani prije nego što je skrenuo s piste i sudario se s parkiranim mlažnjakom.

Plamen je zahvatio oba zrakoplova, a oblaci tamnog dima dizali su se u nebo.

Sva tri putnika u zrakoplovu i pilot preživjeli su pad, a samo su dvije osobe zadobile lakše ozljede.

Pilot izgubio kontrolu?

Preliminarna istraga pokazala je da je pilot izgubio kontrolu, srušivši se na pistu prije nego što je zrakoplov udario u nekoliko parkiranih zrakoplova, rekla je lokalna policija.

Požar se zatim proširio na travnato područje uz zračnu luku prije nego što je ugašen.

Zapovjednik vatrogasne službe Kalispella, Jay Hagen, rekao je da se zrakoplov srušio na kraj piste i udario u drugi zrakoplov, pozivajući se na svjedoke.

Rekao je da su putnici uspjeli sami izaći kad se zrakoplov zaustavio.

Ron Danielson koji vodi obližnji restoran ispričao je da je čuo i vidio pad prije nego što su stupovi tamnog dima ispunili područje.

"Zvučalo je kao da gurnete glavu u bas-bubanj i netko ga udari najjače što može", opisao je.