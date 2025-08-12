Automobil sletio s ceste: U sekundi planuo i zapalio šumu, vatra zaprijetila kućama

POŽAR KOD JESENICE /
Vozač je noćas oko tri sata izletio s ceste osobnim automobilom u Šimunima na jugozapadu Paga. Auto se zapalio, a vatra se proširila na šumu
Vatrogasci na Pagu imali su noćas pune ruke posla.
Vatrogasni zapovjednik JVP-a Pag Karlo Bukša potvrdio nam je kako su izašli na intervenciju nešto prije tri sata s dva vozila i sedam vatrogasaca.