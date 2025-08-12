Automobil sletio s ceste: U sekundi planuo i zapalio šumu, vatra zaprijetila kućama

Vatrogasci na Pagu imali su noćas pune ruke posla.

Vozač je noćas oko tri sata izletio s ceste osobnim automobilom u Šimunima na jugozapadu Paga. Auto se zapalio, a vatra se proširila na šumu.

Vatrogasni zapovjednik JVP-a Pag Karlo Bukša potvrdio nam je kako su izašli na intervenciju nešto prije tri sata s dva vozila i sedam vatrogasaca.

Vatra zaprijetila kućama Auto se zapalio pri slijetanju, a vozač automobila stranih tablica uspio je prije požara napustiti vozilo. Požar na automobilu proširio se na obližnju borovu šumu, a nošen burom zaprijetio je kućama.

Vatrogasci su srećom uspjeli brzo sanirati požarište i spriječiti daljnju katastrofu.

