HOROR U NOĆI NA PAGU /

Automobil sletio s ceste: U sekundi planuo i zapalio šumu, vatra zaprijetila kućama

Automobil sletio s ceste: U sekundi planuo i zapalio šumu, vatra zaprijetila kućama
Foto: Facebook/screenshot

Vozač je noćas oko tri sata izletio s ceste osobnim automobilom u Šimunima na jugozapadu Paga. Auto se zapalio, a vatra se proširila na šumu

12.8.2025.
9:56
Tajana Gvardiol
Facebook/screenshot
Vatrogasci na Pagu imali su noćas pune ruke posla.

Vozač je noćas oko tri sata izletio s ceste osobnim automobilom u Šimunima na jugozapadu Paga. Auto se zapalio, a vatra se proširila na šumu.

Vatrogasni zapovjednik JVP-a Pag Karlo Bukša potvrdio nam je kako su izašli na intervenciju nešto prije tri sata s dva vozila i sedam vatrogasaca. 

PožarPagšimuniVatrogasci
