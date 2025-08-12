Buktinja došla i do kuće Marijane Puljak, ljutito poručila hejterima: 'Poštedite nas bolesnih komentara'

Požar koji je izbio u noći s nedjelje na ponedjeljak iznad Jesenica i Sumpetra, istočno od Splita, još nije lokaliziran, ali ga vatrogasci kontroliraju i ne prijeti ugrozom, izvijestili su u utorak ujutro iz DVD-a Dalmacija Dugi Rat.

"Proteklu noć na požarištu je dežuralo 120 vatrogasaca s 37 vozila koji su gasili pojedinačne sitne vatre koje su se pojavljivale na rubnim dijelovima opožarenog područja, ali koje nisu prijetile ugrozom", rekao je Pave Tomić, zapovjednik DVD-a Dalmacija Dugi Rat.

Vatrogasci će i danas cijeli dan sanirati požarište, dodao je.

Jaki vjetar je jučer u ranim jutarnjim satima u kratkom razdoblju rasplamsao vatrenu stihiju dugu oko tri kilometra koja je na nekim mjestima došla neposredno blizu kuća i stambenih objekata, ali su vatrogasci ulažući velike napore uspjeli zaštititi kuće. Opožareno je više od 250 hektara uglavnom borove šume.

Kuća Marijane Puljak u blizini požara

Ovaj požar posebno je pogodio zastupnicu Marijanu Puljak, čija se roditeljska kuća našla u blizini vatrene linije. Nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci buktinje, Puljak se oglasila i oštro poručila svima koji su ostavljali uvredljive komentare ispod videa.

"Molba za sve koji ispod videa o buktinji kod kuće mojih roditelja ostavljaju uvrede: ako vas veseli ruganje ljudima dok im je kuća umalo izgorila, maknite se s mog profila i poštedite nas vaših bolesnih komentara", napisala je Puljak.

Istaknula je kako mnogima "ni sekunde nije palo na pamet pitati je li netko bio unutra, kako je njena majka, je li pokretna, je li kuća spašena" te dodala da je takvo ponašanje "ozbiljan problem" za koji savjetuje stručnu pomoć.

"Na ovom profilu nema mjesta za takvu ljudsku bijedu. Blokirajte se sami ili ću vas ja ukloniti", zaključila je zastupnica.

Pogledajte video: Mještani iskočili iz kreveta zbog požara, Nediljka: 'Izašla sam na balkon i vidjela pakao!'