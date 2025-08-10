Ogroman prosvjed u Tel Avivu: Tisuće prosvjednika traže kraj rata i oslobađanje talaca

Tisuće prosvjednika izašle su u subotu navečer na ulice Tel Aviva tražeći okončanje rata u Gazi i oslobađanje talaca.

Izraelska vlada suočava se s oštrim kritikama u zemlji i inozemstvu, uključujući i od nekih svojih najbližih europskih saveznika, zbog najave da će vojska proširiti rat.

Foto: Profimedia

Izraelski sigurnosni kabinet dogovorio je pokretanje nove vojne ofenzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom. Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i "izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze".

Što kažu istraživanja?

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 talaca koje drže militanti u Gazi. Izraelski dužnosnici vjeruju da je oko 20 talaca još uvijek živo.

Većina talaca koji su do sada oslobođeni vraćena je zahvaljujući diplomatskim pregovorima. Pregovori o prekidu vatre, koji su mogli dovesti do oslobađanja većeg broja talaca, propali su u srpnju.

U Tel Avivu su česti skupovi na kojima se poziva vlada da postigne prekid vatre i dogovor o taocima s Hamasom. Subotnjem prosvjedu, prema riječima organizatora, prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.

