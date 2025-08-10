Ogroman prosvjed u Tel Avivu: Tisuće prosvjednika traže kraj rata i oslobađanje talaca
Ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 talaca
Tisuće prosvjednika izašle su u subotu navečer na ulice Tel Aviva tražeći okončanje rata u Gazi i oslobađanje talaca.
Izraelska vlada suočava se s oštrim kritikama u zemlji i inozemstvu, uključujući i od nekih svojih najbližih europskih saveznika, zbog najave da će vojska proširiti rat.
Izraelski sigurnosni kabinet dogovorio je pokretanje nove vojne ofenzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom. Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i "izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze".
Što kažu istraživanja?
Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 talaca koje drže militanti u Gazi. Izraelski dužnosnici vjeruju da je oko 20 talaca još uvijek živo.
Većina talaca koji su do sada oslobođeni vraćena je zahvaljujući diplomatskim pregovorima. Pregovori o prekidu vatre, koji su mogli dovesti do oslobađanja većeg broja talaca, propali su u srpnju.
U Tel Avivu su česti skupovi na kojima se poziva vlada da postigne prekid vatre i dogovor o taocima s Hamasom. Subotnjem prosvjedu, prema riječima organizatora, prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.
