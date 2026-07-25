Kava 1,50, pivo 3, a čaša vina 4 eura: Ovo je mjesto gdje biste na ljetnom odmoru mogli proći najbolje
Istraživanje pokazuje da je 85 posto obitelji na posljednjem putovanju premašilo planirani budžet
Obitelji koje ovog ljeta žele proći što jeftinije najbolje bi mogle proći u Portugalu, Bugarskoj i Španjolskoj, pokazalo je novo istraživanje troškova odmora u 22 popularne europske destinacije.
Kako prenosi Daily Mail, prema izvješću Post Office Travel Money Family Holiday Report za 2026. godinu, najpovoljnijom destinacijom proglašen je Algarve u Portugalu. Košarica deset uobičajenih turističkih troškova, koja uključuje ručak i večeru za četveročlanu obitelj, pića, kremu za sunčanje i sredstvo protiv komaraca, ondje stoji 163 eura.
Cijene su u Algarveu pale za 2,7 posto u odnosu na prošlo ljeto. Kava u prosjeku stoji 1,50 eura, pivo 3,02 eura, a čaša vina 4 eura.
Odmah iza Portugala našla se Sunny Beach u Bugarskoj, gdje ista košarica stoji 166,55 eura. Iako su cijene ondje porasle za više od devet posto, bugarsko ljetovalište i dalje nudi najjeftiniju obiteljsku večeru s pićem, koja stoji oko 85,50 eura.
Španjolske destinacije među najpovoljnijima
Treće mjesto zauzeo je Lanzarote sa 172 eura, dok su se među deset najpovoljnijih našli i Menorca, Costa Brava, Tenerife, Costa del Sol i Costa Blanca. U tim se destinacijama kava uglavnom može pronaći za manje od 2,50 eura, dok se cijene piva kreću od nešto više od dvije do oko četiri eura.
Marmaris u Turskoj pao je s prvog na sedmo mjesto nakon što su cijene u godinu dana porasle za 23 posto, pa ukupni trošak ondje sada iznosi 186 eura. Među deset najpovoljnijih uvrstio se i ciparski Pafos, s ukupnim troškom od 297,50 eura.
Drugi kraj ljestvice
Na drugom kraju ljestvice nalazi se talijanski Sorrento, koji je proglašen najskupljom destinacijom u istraživanju. Prosječni trošak ondje iznosi 313 eura, a samo večera za četveročlanu obitelj može stajati oko 175 eura.
Istraživanje je pokazalo i da je 85 posto obitelji na posljednjem putovanju premašilo planirani budžet, u prosjeku za 445 eura. Najveći dio dodatnih troškova odnosio se na hranu i piće.