Kava 1,50, pivo 3, a čaša vina 4 eura: Ovo je mjesto gdje biste na ljetnom odmoru mogli proći najbolje

Obitelji koje ovog ljeta žele proći što jeftinije najbolje bi mogle proći u Portugalu, Bugarskoj i Španjolskoj, pokazalo je novo istraživanje troškova odmora u 22 popularne europske destinacije.

Kako prenosi Daily Mail, prema izvješću Post Office Travel Money Family Holiday Report za 2026. godinu, najpovoljnijom destinacijom proglašen je Algarve u Portugalu. Košarica deset uobičajenih turističkih troškova, koja uključuje ručak i večeru za četveročlanu obitelj, pića, kremu za sunčanje i sredstvo protiv komaraca, ondje stoji 163 eura.

Cijene su u Algarveu pale za 2,7 posto u odnosu na prošlo ljeto. Kava u prosjeku stoji 1,50 eura, pivo 3,02 eura, a čaša vina 4 eura.

Odmah iza Portugala našla se Sunny Beach u Bugarskoj, gdje ista košarica stoji 166,55 eura. Iako su cijene ondje porasle za više od devet posto, bugarsko ljetovalište i dalje nudi najjeftiniju obiteljsku večeru s pićem, koja stoji oko 85,50 eura.

Španjolske destinacije među najpovoljnijima

Treće mjesto zauzeo je Lanzarote sa 172 eura, dok su se među deset najpovoljnijih našli i Menorca, Costa Brava, Tenerife, Costa del Sol i Costa Blanca. U tim se destinacijama kava uglavnom može pronaći za manje od 2,50 eura, dok se cijene piva kreću od nešto više od dvije do oko četiri eura.

Marmaris u Turskoj pao je s prvog na sedmo mjesto nakon što su cijene u godinu dana porasle za 23 posto, pa ukupni trošak ondje sada iznosi 186 eura. Među deset najpovoljnijih uvrstio se i ciparski Pafos, s ukupnim troškom od 297,50 eura.

Drugi kraj ljestvice

Na drugom kraju ljestvice nalazi se talijanski Sorrento, koji je proglašen najskupljom destinacijom u istraživanju. Prosječni trošak ondje iznosi 313 eura, a samo večera za četveročlanu obitelj može stajati oko 175 eura.

Istraživanje je pokazalo i da je 85 posto obitelji na posljednjem putovanju premašilo planirani budžet, u prosjeku za 445 eura. Najveći dio dodatnih troškova odnosio se na hranu i piće.