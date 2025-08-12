Novi virus stvorio paniku kakva nije bila ni u vrijeme Covida: Dezinficiraju se i ulice

Kina bilježi više slučajeva smrtonosnog virusa čikungunje dok se zemlja bori s "najvećom epidemijom ikad".

Prošli tjedan potvrđeno je još 1387 slučajeva virusa čikungunje, priopćile su kineske vlasti, a gotovo svi su u južnom proizvodnom gradu Foshanu, piše Daily Mail.

Time se ukupan broj slučajeva popeo na više od 10.000, a infekcije su također zabilježene na Tajvanu i u Hong Kongu, kao i u Europi te slučajevi stečeni putovanjima u SAD-u.

Prijavljena brojka za posljednji tjedan je, međutim, niža od one za prethodno sedmodnevno razdoblje od 2892 slučaja, što je znak da bi se epidemija sada mogla usporiti.

Kineski dužnosnici kažu da tijekom epidemije nije bilo prijavljenih slučajeva teške bolesti ili smrti.

Širenje bolesti koju prenose komarci izazvalo je ograničenja u Kini kakva nisu viđena od pandemije Covida, s dezinfekcijskim sredstvom koje se prska po ulicama i pacijentima u karanteni u bolnicama.

Prenose ga komarci

Dužnosnici su također rasporedili dronove za prskanje insekata.

Rekordna epidemija u Kini dogodila se u pokrajini Guangdong, na južnoj obali, a gotovo sve infekcije zabilježene su u gradu Foshanu.

U petak je Hong Kong izjavio da je otkrio još dva slučaja povezana s izbijanjem epidemije, čime je ukupan broj zaraženih čikungunjom ove godine porastao na pet.

Virus čikungunje može se širiti samo ubodima komaraca i ne može se prenijeti s čovjeka na čovjeka.

Osobe zaražene virusom pate od iznenadne visoke temperature, obično oko 39 stupnjeva Celzijusa, koja se javlja unutar dva do sedam dana od infekcije.

Također mogu patiti od osipa, glavobolje, mučnine, umora i bolova u zglobovima.

U ozbiljnim slučajevima, pacijenti mogu patiti od boli u rukama i stopalima koja je toliko jaka da im otežava obavljanje normalnih aktivnosti.

Rijetko je fatalna, ali može ostaviti ljude s doživotnim komplikacijama, uključujući upalu zglobova i bol koja traje godinama.

Pacijenti koji su vrlo mladi, stariji ili imaju kronične bolesti najviše su izloženi riziku zbog oslabljenog imunološkog sustava.

Ne postoji liječenje virusa, a liječnici umjesto toga koriste lijekove protiv bolova koji se izdaju bez recepta, tekućine i odmor kako bi ublažili simptome.

