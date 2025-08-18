Monstrum nad Atlantikom: Ovo je oko uragana Erin koji bi valove mogao podignuti na 30 metara

Meteorološki satelit snimio je zapanjujuće snimke uragana Erin dok se tijekom vikenda brzo pojačavao u uragan 5. kategorije.

Najnoviji geostacionarni satelit Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA), GOES-19, zabilježio je Erin dok je u petak (15. kolovoza) jačao u uragan, a zatim je u subotu (16. kolovoza) dosegao vrh Saffir-Simpsonove ljestvice vjetra s maksimalnim trajnim vjetrovima od 260 km/h.

Erin je ojačao tako brzo da je postao jedna od najbrže jačajućih oluja u povijesti Atlantika, izvijestio je CNN Weather. Tropska oluja je varirala u snazi otkako je postala kategorija 5, a trenutno je kategorije 4, s maksimalnom trajnom brzinom vjetra od oko 215 km/h, bjavio je Livescience.

Iako se ne očekuje da će Erin stići do kopna, vjerojatno će ugroziti obale opasnim valovima i poplavama dok se ovog tjedna kreće između Bahama i istočne obale SAD-a.

Munje oko oka uragana

Satelitske snimke otkrivaju olujnu aktivnost unutar Erina, s munjama koje bljeskaju oko oka oluje poput jarko plave šarenice.

Erin se 11. kolovoza razvio u tropsku oluju s vjetrovima od oko 75 km/h. Do 15. kolovoza Erin je bio dovoljno jak da se klasificira kao uragan, probivši prag trajnih brzina vjetra od 119 km/h ili više, te je nastavio jačati sve dok u subotu nije dosegao vrhunac kao uragan 5. kategorije.

Uragani se sve češće pojačavaju kako temperature atmosfere i mora rastu s klimatskim promjenama. Istraživači su posljednjih godina dokumentirali rekordne prosječne temperature površine mora, a zagrijavanje voda pruža dodatnu energiju rastućim uraganima.

Valovi do 30 metara

Prognosticarč upozoravaju da se uragan Erin kreće prema istočnoj obali SAD-a, upozoravaju na moguće poplave i potencijalno razornim valovima visokim do 30 metara.

Nacionalna meteorološka služba jučer je izdala upozorenje na obalne poplave, koje bi mogle započeti sutra.

Prognostičari upozoravaju da bi prolazak snažne oluje mogao dodatno pojačati valove i podići ih do ekstremnih visina.

"Najnovija prognoza doista ukazuje na to da bi najveća značajna visina vala mogla doseći vrijednosti veće od 15 metara, a najvjerojatnije najveći val bi mogao biti veći od 30 metara", rekao je Bidlot, a objavio Newsweek.

"To će biti veliki, dugi valovi - dugi stotine metara - ne jedan vodeni zid", rekao je znanstvenik, dodajući da su tipični za tako intenzivne oluje i ne bi ih trebalo zamijeniti za valove odmetnike.

