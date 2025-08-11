Masovna otpuštanja? Mnogi bi mogli izgubiti poslove, na udaru posebno jedno zanimanje

Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka i tvrtke 'Meta', nedavno je izjavio da će "u sljedećoj godini većinu računalnog koda na kojem rade njegove društvene mreže (Facebook, Instagram i WhatsApp) zapravo pisati umjetna inteligencija, a ne ljudski programeri", te da su "AI modeli već na razini vrlo dobrih programera."

Većina modela umjetne inteligencije zapravo je već dovoljno napredna da zamijeni milijune radnih mjesta, posebice programere, obradu podataka i korisničku podršku, ali, iako globalni mediji to najavljuju već godinama, masovna otpuštanja u najvećim svjetskim tvrtkama nisu se dogodila.

Razlog, najvjerojatnije, nije taj što AI tehnologije još nisu dovoljno razvijene, već što postoje veliki potencijalni problemi za vlade i političare diljem svijeta ako se takva masovna otpuštanja dogode u kratkom vremenu.

Problem sa starijim generacijama

Veliki problem, kako u svijetu, tako i sve više u našoj regiji, jest taj što većina zaposlenika (posebno u državnoj upravi) starijih od pedeset godina jednostavno "odbija" koristiti novi softver i AI alate. Stručnjaci to nazivaju "zaustavljanjem vrata tehnologiji", zaustavljanjem prihvaćanja novih tehnologija, dok, s druge strane, njihovi mlađi kolege, posebno oni mlađi od 35 godina, već samostalno koriste razne AI alate, kako na poslu tako i izvan njega.

Tvrtka "Open Ai" upravo je predstavila 5. verziju svog popularnog modela umjetne inteligencije "Chat GPT". Tvrtka navodi da je puno brži, te da može pisati računalni kod na razini naprednog programera.

Hoće li umjetna inteligencija do 2027. godine zamijeniti gotovo trećinu radnih mjesta u administraciji i velikim tvrtkama, kako se predviđa u tehnološkim krugovima, ili će je ipak političari usporiti zbog rezultata izbora ili je potpuno osporiti, ostaje za vidjeti - 2027. nije tako daleko.

