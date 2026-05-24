Sporo se gušili do smrti zbog 'koktela': U Belinu traje suđenje za monstruozna ubojstva

U Berlinu traje suđenje liječniku palijativne skrbi (41) za ubojstvo 15 pacijenata. Prema optužnici koja se proteže na čak 255 stranica, liječnik se u razdoblju od rujna 2021. do srpnja 2024. godine postavljao kao "gospodar života i smrti".

Pacijentima je tijekom kućnih posjeta ubrizgavao smrtonosne koktele lijekova bez ikakve medicinske indikacije, ali i bez njihova znanja ili pristanka. Kako bi prikrio tragove svojih zločina, u više je navrata podmetao požare u domovima preminulih, piše Fenix.

Nakon četverotjedne stanke, suđenje se u srijedu nastavlja na Sudu u Berlinu. Tijekom dosadašnjih 46 dana suđenja ispitana su čak 184 svjedoka.

'Moja majka je htjela živjeti'

Timovi palijativne skrbi zaduženi su za ublažavanje boli i poboljšanje kvalitete života najtežih bolesnika. Međutim, ovaj je liječnik, kako tvrdi tužiteljstvo, radio sve suprotno. Među njegovih 15 žrtava nalazi se dvanaest žena i tri muškarca. Najmlađa žrtva imala je samo 25 godina, dok je najstarija imala 94 godine. Iako su svi bili teško bolesni, njihova smrt nije bila neizbježna.

Obitelji žrtava i dalje su u potpunom šoku, a njihova svjedočanstva u sudnici slamaju srca.

"Imala je planove, htjela je putovati na Baltičko more sa svojom sestrom. Moja majka je htjela nastaviti živjeti", kroz suze je ispričao sin 72-godišnje žene koja je preminula u srpnju 2024. godine.

Druga majka plakala je za svojom 25-godišnjom kćeri.

"Nikada nije rekla da više ne želi živjeti."

Prvo im je dao sedative pa ih dušio

Kako bi prikupili dokaze, istražitelji su ekshumirali nekoliko tijela, a toksikološki nalazi otkrili su stravičnu metodu ubijanja. Liječnik bi pacijentima prvo dao sedative, a potom im ubrizgao snažan mišićni relaksant.

Bez umjetne ventilacije, pacijentima bi disanje potpuno prestalo u roku od nekoliko minuta, što je dovodilo do spore i tihe smrti gušenjem.

Tijekom istrage, policija je prisluškivala telefon liječnikove supruge dok je on bio u pritvoru. Na snimkama koje su puštene u sudnici čuje se kako liječnik prolazi kroz optužnicu i uvjerava suprugu da "nije ubijao neselektivno" te da je riječ o "moralnom ponašanju korištenjem pogrešnih sredstava".

Svoje je postupke nazvao eutanazijom, tvrdeći da ništa nije činio bez volje pacijenata.

Pisao doktorski rad o ubijanju

Optuženi liječnik ima 41 godinu, oženjen je i otac je malog sina. Kolege i pacijenti u početku su ga opisivali kao iznimno empatičnog, marljivog i pristojnog.

Njegov motiv i dalje je nejasan, no istražiteljima je u oko upao jedan bizaran detalj iz njegove prošlosti. Naime, njegova doktorska disertacija, koju je obranio 2013. godine u Frankfurtu, nosi jeziv naslov: "Zašto ljudi ubijaju?" u kojoj je proučavao ubojstva počinjena u tom gradu.

Zločini ovog liječnika otkriveni su zbog vlastite nesmotrenosti i podmetanja požara. Medicinska direktorica službe za kućnu njegu, u kojoj je bio zaposlen, sama je kontaktirala policiju nakon što je primijetila jezivu statistiku.

"Četiri tijela i četiri požara u roku od samo šest tjedana. Više jednostavno nisam vjerovala u slučajnosti", svjedočila je njegova bivša nadređena na sudu. Nakon njezine dojave, posebna jedinica za ubojstva analizirala je stotine kartona pacijenata, što je u travnju 2025. godine dovelo do službenog podizanja optužnice.

Prijeti mu doživotni zatvor

Državno odvjetništvo ne traži samo doživotni zatvor, već i utvrđivanje "posebne težine krivnje", što bi ovom liječniku trajno onemogućilo prijevremeno puštanje na slobodu, uz doživotnu zabranu bavljenja medicinom.

Policija i tužiteljstvo trenutačno istražuju više od 70 drugih sumnjivih smrtnih slučajeva povezanih s ovim liječnikom. Potvrde li se sumnje, ovo bi mogao postati jedan od najvećih i najcrnjih slučajeva serijskih ubojstava u povijesti modernog njemačkog zdravstva.