Katastrofa u Rusiji! Eksplozija u tvornici ubila 11, ozlijedila 130 ljudi

Eksplozija u tvornici u ruskoj regiji Rjazan u petak je usmrtila 11 ljudi i ozlijedila njih 130, priopćilo je u subotu rusko ministarstvo za izvanredne situacije, piše Reuters

Foto: Profimedia

U priopćenju na Telegramu ministarstvo je navelo da spasioci i dalje pretražuju ruševine na mjestu eksplozije, 320 kilometara jugoistočno od Moskve.

Guverner regije Rjazan Pavel Malkov rekao je u petak da je incident izazvao požar koji je izbio unutar jedne radionice u tvornici.

Nije naveden uzrok požara, niti je bilo jasno što se u tvornici proizvodilo. Ukrajinski dronovi ranije su ciljali vojnu i gospodarsku infrastrukturu u regiji Rjazan.

Neki ruski mediji izvijestili su da je eksploziju izazvalo zapaljenje baruta.

