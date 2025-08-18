Za Putina mir znači sigurnu smrt? 'Kao i svaki gangster, ima samo jednu nadu za preživljavanje'

Više od milijun Rusa ubijeno je ili teško ranjeno na bojištima u Ukrajini. Ali, dok drugi ginu, jedan čovjek svoj život duguje kontinuiranom pokolju - Vladimir Putin.

Postizanje mira, za njega pak znači sigurnu smrt: Jedino je pitanje hoće li se to dogoditi atentatom, svrgavanjem i pogubljenjem ili će završiti iza rešetaka kao razni zločinac, piše William Browder za Daily Mail.

Jedina nada ruskom predsjedniku za preživljavanje u gangsterskoj državi koju je sam stvorio jest produžiti "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini ili spektakularno pobijediti pa usmjeriti svoju pozornost na druge države, druge žrtve.

Preživljavanje je, uostalom, bio Putinov cilj pokretanja invazije 2022. godine.

U svojim beskrajnim razmišljanjima o povijesti, ruski predsjednik se pretvara da je cijela Ukrajina, ne samo istočne regije Donbasa, Donjecka i Krima, dio ruskog carstva.

Putin tvrdi da je njegova misija ponovno ujediniti bivše teritorije, dok Kijevu uskraćuje priliku da se pridruži NATO savezu sa Zapadom.

S ruskog gledišta, ovo bi moglo biti logično opravdanje za rat, ali Putinovi istinski ciljevi, su drugačiji.

Priručnik za diktatore

Njegova strategija za držanje vlasti, a time i života, dolazi izravno od Niccola Machiavellija, proračunatog filozofa koji je napisao priručnik za diktatore.

Rat, učio je, jedina je bitna poluga moći. A Putin može posebno učinkovito koristiti tu polugu jer je spreman žrtvovati milijune života u vlastitom interesu, interesu Rusa, Ukrajinaca, Europljana, pa čak i Amerikanaca ako je potrebno.

Europa ima sreće što se Ukrajina pokazala tako upornim i hrabrim protivnikom. Da se Ukrajinci nisu tako žestoko borili protiv neprijatelja koji ih brojčano nadmašuje, Putin bi usmjerio svoj ratni stroj na drugu metu - vjerojatno Poljsku.

Rat je razlog zašto je ostao ruski vladar više od 25 godina. Da nije uspio stvoriti distrakcije, odavno bi bio bivši.

Životni standard polako je erodirao do te mjere da su mnogi ljudi u gorem položaju nego što su bili čak i pod sovjetskom vladom.

Rusko gospodarstvo je zastalo, inflacija je porasla na 10 posto, a čak su i toliko hvaljeni energetski prihodi zemlje u padu.

Rusija - mafijaška država

Korupcija je preslaba riječ za opisivanje masovne pljačke koja je zamijenila komunističku birokraciju. Rusija je ultimativna mafijaška država, a Putin joj je kum.

Kad je prošlog petka odletio na Aljasku na mirovne pregovore, imao je dva stvarna cilja: izbjeći financijske kazne i ponovno se etablirati kao ugledni međunarodni utjecajni posrednik. U oba ova cilja uspio je.

Donald Trump je već bio nadmudren prije nego što su američki predsjednički mlažnjaci sletjeli u Anchorage. Doduše, u startu se matirao kad je najavljivao da će završiti rat za 24 sata.

Kad se to pokazalo nemogućim, Trump je izdao niz ultimatuma, s mnogo rasprave o tarifama, sankcijama i porezima ako Putin ne pristane na prekid vatre. Svaki od tih rokova prošao je bez posljedica.

Trump je već izgubio velik dio svog utjecaja kada je prestao slati vojnu pomoć Ukrajini.

A nakon maltretiranja Zelenskog pred kamerama u Bijeloj kući, Putin je znao da ima odriješene ruke da nastavi ratovati unedogled.

Putin je Trumpu dao sve što mu je trebalo - počevši od pohvala. Rat se nikada ne bi dogodio, rekao je, da je Trump bio predsjednik 2022. godine.

Mogao je biti uhićen kao ratni zločinac u trenutku kada je njegov avion sletio na Aljasku. Mogao je sada sjediti u narančastom kombinezonu okovan u kavezu u zaljevu Guantanamo.

Ali nikada nije postojao ni najmanji rizik od toga. Umjesto toga, razmetao se svojom moći, podsjećajući svijet da je "nedodirljiv".

POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Tadić šokirao izjavom o ukrajinskom potezu iz 1994.: 'U tom slučaju rata ne bi bilo'