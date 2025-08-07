Izrael napao Hezbolah u Libanonu: Šire se snimke bombardiranja

Izraelska vojska u srijedu je izjavila da je napala nekoliko ciljeva Hezbolaha u južnom Libanonu, uključujući skladišta oružja, mjesta za lansiranje raketa i objekte koji se koriste za skladištenje tehničke opreme.

Libanonski mediji također su ranije tijekom dana izvijestili o izraelskim zračnim napadima u regiji.

Napadi dolaze unatoč primirju koje je na snazi između Izraela i militantne skupine koju podržava Iran od kraja studenog. Iako primirje službeno ostaje na snazi, Izrael nastavlja izvoditi gotovo svakodnevne napade na položaje Hezbolaha, zahtijevajući potpuno razoružanje skupine.

BREAKING:



Israel is dropping bombs on several civilian villages in South Lebanon in the middle of the night.



No military targets.

No warning.

No justification.



Just pure, calculated terror. pic.twitter.com/gitzg2ymOt — sarah (@sahouraxo) August 6, 2025

Plan razoružanja Hezbolaha

Ovog tjedna, libanonska vojska dobila je zadatak da izradi plan za razoružanje Hezbolaha. Svo oružje u zemlji treba staviti pod državnu vlast do kraja godine.

Hezbolah je, međutim, odbacio takav vremenski okvir i inzistira na tome da Izrael prvo mora zaustaviti svoje zračne napade i povući trupe s pet preostalih položaja u južnom Libanonu. Promatrači kažu da je malo vjerojatno da će se Hezbollah uskoro razoružati.

Skupina, iako oslabljena zbog kontinuiranog sukoba s Izraelom, ostaje dominantna politička snaga u Libanonu. Očekuje se da će vlada u četvrtak održati još jedan sastanak kako bi raspravljala o daljnjim koracima.