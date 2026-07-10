Hamenei pokopan u Mašhadu: Njegov nasljednik i dalje se ne pojavljuje

Ubijeni iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji u Mašhadu, prenijela je u ranim jutarnjim satima u petak iranska televizija.

Pokop u Mašhadu na sjeveroistoku Irana uslijedio je nakon tjedna masovnih pogrebnih povorki i skupova na kojima se izražavala žalost i uz obnovljeni sukob sa Sjedinjenim Državama nakon tjedana primirja u četveromjesečnom ratu.

Hamenei je ubijen u prvim udarima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran 28. veljače.

SAD i Iran su prošlog mjeseca dogovorili primirje.

Pokop u Mašhadu

Hameneijevo tijelo je u četvrtak polako kamionom prevezeno kroz prepune ulice Mašhada prema pozlaćenoj kupoli i minaretima svetišta Imama Reze, dok su svećenici s bijelim turbanima hodali s obje strane.

Ožalošćeni u crnom tiskali su se iza njih, mašući iranskim zastavama, fotografijama pokojnog Hamneija i crvenim transparentima s revolucionarnim sloganima.

Pokop je kulminacija tjedna pogrebnih događanja u Iranu i Iraku na kojima su klerikalni vođe Islamske Republike poticali ogromne mase ljudi kako bi pokazali moć i ideološki žar svoje teokratske države.

Pojedinci u pogrebnim povorkama nosili su transparente s natpisom "Ubit ćemo Trumpa".

Tajanstveni nasljednik

Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba Hamenei i dalje je skriven od očiju javnosti nakon što je unakažen u napadu 28. veljače u kojemu je poginuo njegov otac.

Boravište Modžtabe Hameneija, koji je proglašen vrhovnim vođom početkom ožujka, tjedan dana nakon očeve smrti, i dalje je zagonetka za Irance.

Iako je objavljivao pisana priopćenja, nijedna njegova fotografija, video-snimka ili zvučni zapis nisu pušteni u javnost.

Zadobio je teške ozljede u tom istom napadu, lice mu je unakaženo, a udovi teško ozlijeđeni.

Visoki izvori u Teheranu rekli su da se oporavlja, no da još nije dovoljno dobro kako bi se pojavljivao u javnosti.

Državne sigurnosne službe također nastoje ograničiti njegovo izlaganje u slučaju novih američkih napada.

Komemoracije su počele prošli petak kada su uz Hameneijevo tijelo bili izloženi i posmrtni ostaci njegove kćeri, njezina 14-mjesečnog djeteta, jednog zeta i supruge Modžtabe Hameneija.

Najveća komemoracija u nizu višednevnih ceremonija održana je u Teheranu.

Hameneijevo tijelo preneseno je i u sveti šijitski grad Kom, zatim u dva šijitska svetišta u susjednom Iraku, prije nego što je na kraju pokopano u svetištu u Mašhadu.