Dva potresa u razmaku od minute pogodila omiljenu turističku destinaciju: 'Treslo je 10 sekundi'

Potres jačine 4,1 stupnja po Richteru pogodio je u 17.46 sati Grčku (16.46 po našem vremenu). Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, 18 kilometara od Malesine.

Samo minutu kasnije udario ih je još jedan jačine 3,8 stupnja po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 17 km, otprilike na istoj lokaciji, 17 kilometara od Malesine.

Trajalo je deset sekundi

Korisnici su ostavili komentare na stranici EMSC u kojima su napisali kako su osjetili potres.

"Malo se potresli!", napisao je jedan, a drugi je dodao kako je podrhtavanje trajalo 10 sekundi.

"Je**m ti Mitsotakisa", napisao je jedan, iako grčki premijer doista nije mogao biti krivac za podrhtavanje.

"6. kat, sjedim. Bilo je slabo, ali primjetno", dodao je jedan.

