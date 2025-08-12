Potres uzdrmao Rijeku i okolicu: 'Jaki tutanj i podrhtavanje', 'Jezivo'

Potres magnitude 2.8 stupnjeva po Richteru zatresao je poslijepodne riječko područje. Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) javlja da je epicentar bio na dubiti od sedam kilometara te 26 kilometara sjeverno od Rijeke i 23 kilometra sjeverno od Drenove.

Tutnjavu i podrhtavanje, koje je prema svjedočanstvima trajalo par sekundi, čuli su i osjetili stanovnici Rijeke, Trsata, Marčelja, Dražica, Viškova, Kastva, Marinića, Rubeša.

"Jaki tutanj i podrhtavanje", napisao je jedan stanovnik Zameta.

"Zatreslo se, a osjećaj kao da se kuća protresla. Jezivo", dodao je stanovnik Klana, mjesta udaljenog 18 kilometara od epicentra.

"Kratko, ali jako", nadovezao se stanovnik Marčelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se najjačih potresa i cunamija, hrvatski Japanac: 'Mnogi se još nisu oporavili od tog dana'