Drama zbog zatvorenika teškog 300 kg: Građane mjesečno košta 55 tisuća eura

Austrijski mediji pišu o nevjerojatnom slučaju zatvorenika (29) teškog gotovo 300 kilograma koji porezne obveznike mjesečno košta čak 55 tisuća eura.

Riječ je o muškarcu koji je pod optužbama za trgovinu drogom velikih razmjera prvotno završio u pritvoru u zatvoru Josefstadt. Policija je tijekom pretrage njegovog bunker-stana pronašla ogromnu zalihu - 45 kilograma kanabisa, dva kilograma kokaina, gotovo dva kilograma amfetamina i više od dvije tisuće tableta ecstasyja.

Međutim, Philipp Wolm, poznati pravnik i njegov odvjetnik, tvrdi da njegov klijent uopće nije sposoban počiniti kaznena djela koja mu stavljaju na teret, javlja Kronen Zeitung, a prenosi Heute.

Nevjerojatna računica

S obzirom na to da standardni krevet u Josefstadtu nije mogao podnijeti njegovu tjelesnu masu i postojala je opasnost od urušavanja, zatvorenika su morali prebaciti u zatvor Korneuburg gdje čeka suđenje. Tamo su postavili poseban zavareni krevet, a 29-godišnjak navodno prima cjelodnevnu njegu od vanjske tvrtke. Trošak njege iznosi otprilike 1.800 eura dnevno, odnosno 55.000 eura mjesečno. Usporedbe radi, "normalni" zatvorenik ima dnevne troškove teške oko 180 eura po danu.

Christian Lausch, glasnogovornik za sigurnost krajnje desne i oporbene Slobodarske stranke Austrije (FPÖ), kritizirao je vladino postupanje s novcem poreznih obveznika. "To je jednostavno ludo, pogotovo dok se provode ogromna smanjenja zdravstvene zaštite za građane koji sve to plaćaju", istaknuo je Lausch.

Nezadovoljstvo vlada i unutar zatvorskog sustava gdje se pitaju bi li jeftinije bilo smjestiti zatvorenika u dom za starije i nemoćne. Postavlja se i pitanje je li čovjek od 300 kilograma uopće sposoban služiti zatvorsku kaznu ako ga osude, pogotovo jer bi njegova dosadašnja medicinska skrb na sebe veže ogromne resurse.

