Dačić o Hrvatu uhićenom u prosvjedu: 'A što bi se dogodilo da je neki Srbenda u Zagrebu napao policiju?'

Ministar unutarnjih poslova Srbije, Ivica Dačić otkrio je identitet Hrvata uhićenog u masovnim prosvjedima u ovoj zemlji. Prvi čovjek srpske policije novinarima je potvrdio kako je riječ o Bruni Horvatu koji je, kako kaže, napao pripadnika Žandarmerije na uglu Nemanjine i Resavske ulice u četvrtak oko 23.30 sati, javlja Tanjug.

Dačić tvrdi da je Horvat ušao u Srbiju iste večeri na graničnom prijelazu kod Šida te upitao što državljanin Hrvatske traži na prosvjedu u Srbiji i što bi se dogodilo da je "neki Srbenda iz Srbije" otišao u Zagreb i tamo napao policijske službenike.

''Pa naše ljude bacaju u more u Splitu kada im dođu na ljetovanje i pune im džepove, a kamoli da tuku njihove policajce. On dolazi iz Hrvatske specijalno zbog toga i napada našu Žandarmeriju. I sad je to policijska brutalnost, je li tako?'', upitao je Dačić na konferenciji za medije u ''Palati Srbija''.

Policija samo radi svoj posao, tvrdi Dačić. "Policija je narodna, ona radi u interesu države, ovdje nije riječ o bilo kojim političkim strankama, riječ je o državi. Riječ je o tome da se osigura stabilan javni red, ovakve scene nisu normalne i one ne smiju nikome biti cilj i to policija ima obavezu spriječiti."

Ozlijeđen 121 policajac

Ministar policije Dačić iznio je podatak da je tijekom prosvjeda u četvrtak ozlijeđeno 75 policajaca, kao i da je u posljednja tri dana ozlijeđen 121 policijski službenik, od kojih devet, prema izvješćima liječnika, ima teške tjelesne ozljede.

"Svako mora poštovati zakon. Vidjelo se ovdje dobro što je bio cilj, vidjelo se dobro da i bez prisutnosti pristaša Srpske napredne stranke, a u nekim gradovima su napadnuti i prostori Socijalističke partije Srbije, znači i bez ikakvog povoda ili prisutnosti naših pristaša ili pristaša SNS-a, napadnuti su, zapaljeni, opljačkani prostori Srpske napredne stranke", naveo je.

Srpska policija je masovno, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno napadnuta, tvrdi Dačić te dodaje da su demonstranti pokušali nasilno probiti kordone, da su policiju gađali kamenjem, ciglama, plastičnim bocama napunjenim vodom. Također, kako navodi ministar, demonstranti su policiju gađali i pirotehničkim sredstvima, a za napade na policijske službenike koristili su i motke i razne palice.

Dačić je kazao kako je oštećeno nekoliko policijskih vozila i da je uništeno više od 70 komada zaštitne opreme. Tijekom prosvjeda u više gradova Srbije privedeno 114 osoba, podnesene su 34 kaznene i 28 prekršajnih prijava, a zabilježeno je 11 prekršaja po Zakonu o sigurnosti prometa.

"Te osobe će biti ili su već predane nadležnim pravosudnim organima, odnosno tužiteljstvu, na daljnje postupanje, kako će se ta djela kvalificirati i hoće li se uopće kvalificirati više nije u našim rukama i tko će biti zadržan, a tko će biti pušten nije više u rukama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije", kazao je Dačić.

Oglasio se i MVEP

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) i hrvatsko veleposlanstvo u Srbiji nisu službeno obaviješteni o navodnom uhićenju hrvatskog državljanina na prosvjedima u Beogradu, objavilo je ministarstvo u petak.

„Stoga, ne možemo komentirati slučaj prije no što se utvrde činjenice i okolnosti, kao i je li do samog uhićenja i došlo”, navodi Zrinjevac.

