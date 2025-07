Brigitte opet šokirala Macrona, širi se nova neugodna snimka: 'Imala je hladni izraz lica'

Kamere su u utorak snimile novi čudan trenutak između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte Macron.

Dok su izlazili iz aviona na početku trodnevnog posjeta Velikoj Britaniji, predsjednik je prvoj dami ponudio ruku dok je silazila niz stepenice, no ona ga je ignorirala i umjesto toga se držala za ogradu. Macron je nekoliko trenutaka nakon spustio ruku i krenuo se rukovati s britanskim domaćinima.

Emmanuel Macron was left awkwardly hanging as wife Brigitte ignored his helping hand while disembarking in London for their UK state visit.



The French president air-kissed the Princess of Wales moments later before heading to Windsor to meet King Charles.#Macron #Brigitte pic.twitter.com/mJYYIreSbJ