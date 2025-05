Čitač s usana otkrio što je Macronu supruga poručila nakon šamara

Stručnjak za čitanje s usana analizirao je snimku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte Macron koja je u ponedjeljak obišla svijet.

Na viralnom videozapisu zabilježen je trenutak u kojem bračni par slijeće u Vijetnam, a nakon što se otvaraju vrata aviona, izgleda da ga supruga Macrona odguruje po licu. Mediji su nagađali i da se radi o šamaru.

"Dok se otvaraju vrata zrakoplova, vidi se kako se predsjednik Macron okreće prema Brigitte. Ona ga gurne u lice, a Macron shvaća da su vrata otvorena i da ga osoblje gleda. Čini se da mu je neugodno pa brzo podiže ruku i usiljeno kaže: 'Bok'", priča čitač s usana za portal Express.

'Makni se, gubitniče'

Macron se potom približio supruzi i prešao na drugu stranu. Nakon nekoliko trenutaka, vidi se kako joj daje znak da ga slijedi. Potom zahvaljuje pilotu i maše kamerama. Međutim, situacija se zahuktava na vrhu stepenica. "On nudi ruku, no ona to ignorira i drži se za ogradu. Dok prolazi, čini se da mrmlja: 'Dégage, espèce de loser', što bi u prijevodu značilo 'Makni se, gubitniče'", tvrdi ekspert.

Čitač s usana smatra da je Macron nakon toga suprugu pokušao udobrovoljiti riječima: "Daj da pokušamo, molim te", na što ga je Brigitte Macron odbila.

Podsjetimo, Macron je u ponedjeljak odlučno izjavio da se on i supruga nisu svađali. "Supruga i ja smo se malo prepirali, više u šali, i iznenadilo me to. Sada se to pretvorilo u neku vrstu globalne katastrofe, a neki čak iznose razne teorije", kazao je Macron.

