Andreas pao s 200 metara i umro na mjestu: Spasioci jedva izvukli tijelo s planine

Talijan Andreas Tonelli (48) umro je u utorak navečer nakon što je nedaleko talijanske planine Piz Dulede pao s 200 metara.

Tonelli je obožavao ekstremne sportove i adrenalin te je bio poznat po opasnim planinskim turama. Više puta objavljivao je fotografije i videozapise na kojima se biciklom penje na planine, a zatim juri niz male i nerijetko rizične staze. Nažalost, jedna takva avantura koštala ga je života, piše Bild.

🇮🇹 SAD: Andreas Tonelli the extreme biker fell 200 meters into the depth at Piz Duleda.



The mountain rescue found the lifeless body during the night, but could only recover the body in the morning.



PS: Video from a successful ride.



1/ pic.twitter.com/I0HUlN4ayW