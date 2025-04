OTVORENA SPOMEN KUĆA / Prošlo je 113 godina od potonuća broda koji je bio 'nepotopiv': Na njemu je bilo 30 Hrvata

Bila je to hladna noć u kojoj nitko od 2200 ljudi na Atlantskom oceanu nije ni slutio što će im donijeti isto takvo ledeno jutro. Na današnji dan,prije 113 godina, dogodila se najveća pomorska katastrofa u povijesti. Nakon udara u ledenu santu, potonuo je slavni Titanic i to na svom prvom prekooceanskom putovanju. Laskali su mu da je nepotopiv, no u smrt je odveo oko 1500 ljudi. A nakon svih ovih godina analiza olupine otvara nova pitanja i dvojbe, pa je misterij Titanic i dalje otvoren.

Na Titanicu je bilo 2207 putnika, među kojima i 30 Hrvata. Preživjelo je samo njih troje, a među stradalima je bio i Stjepan Turčin iz sela Bratina kod Pisarovine. U čast njemu i ostalim putnicima, otvorena je ova spomen kuća. Više u prilogu...