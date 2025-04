EKONOMSKA ATOMSKA BOMBA / Od otkaza u Karlovcu do pingvina na Južnom polu: Kako je Trumpov rat carinama uzdrmao planet?

Plaće dakle rastu, ali rastu i cijene, i taj rast čini se neće tako skoro stati. Jer sinoć je eksplodirala ekonomska atomska bomba. Slomio se Wall Street, milijarde dolara u trenu su izbrisani s tržišta, dijele se tisuće otkaza, zatvaraju tvornice, čeka se eksplozija cijena i konačno recesija. Eto odgovora na pitanje u kakvom ćemo se svijetu probuditi nakon što je sinoć Donald Trump ocarinio cijeli svijet. Od Kine i Europske unije do otoka na kojem žive samo pingvini. Ili kako je to slikovito opisao Economist: Napravio je evo ovo. Žestoki carinski odgovori Americi već se pripremaju na svim kontinentima, no, prije početka Svjetskog trgovinskog rata priča